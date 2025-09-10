Charlie Kirk muere tras recibir disparo, confirma Trump

Charlie Kirk durante el evento en el que fue herido

El activista y comentarista ultraderechista estadounidense Charlie Kirk murió tras recibir un disparo el miércoles en un acto en la Universidad de Utah Valley, en Orem, dijo el presidente Donald Trump.

“El gran, e incluso legendario Charlie Kirk ha fallecido. Nadie entendía ni se había ganado el corazón de la juventud de Estados Unidos de América mejor que Charlie”, afirmó Trump en Truth Social.

Kirk, de 31 años, era un influyente aliado de Trump y cofundador de Turning Point USA, la mayor organización juvenil conservadora del país. El activista había sido trasladado a un hospital tras lo ocurrido, de acuerdo a reportes de prensa.

Los videos del incidente que circulan en las redes sociales muestran a Kirk dirigiéndose a una gran multitud al aire libre cuando se oye un fuerte chasquido que suena como un disparo. Se puede ver a Kirk llevándose brevemente la mano al cuello mientras se cae de la silla y a los asistentes correr.

Charlie Kirk was shot at speaking event on Utah Valley Univeristy. pic.twitter.com/T3gnpmozqw — Pop Crave (@PopCrave) September 10, 2025

La cadena de televisión local KSL-TV emitió un video en el que se veía a un hombre mayor vestido con una camisa azul que era conducido por la policía tras el ataque.

Kirk y Turning Point USA desempeñaron un papel clave a la hora de impulsar el apoyo de los jóvenes a Trump en noviembre. Sus actos en campus universitarios de todo el país suelen atraer a grandes multitudes.

Kirk ha sido una voz eficaz para el movimiento conservador. Tiene 5,2 millones de seguidores en X y presenta un popular podcast y programa de radio, “The Charlie Kirk Show”. También ha sido recientemente uno de los presentadores de “Fox & Friends” en Fox News.

🇺🇸‼️ | URGENTE — Video muestra el momento en que el influencer republicano Charlie Kirk, fue baleado durante un evento en la Utah Valley University.



Kirk fue trasladado al hospital inmediatamente. Se desconoce su estado.

——

EN DESARROLLO pic.twitter.com/pplmjGeS5v — UHN Plus (@UHN_Plus) September 10, 2025

