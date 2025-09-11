Charlie Kirk: ¿Por qué asesinaron al activista de ultraderecha?

Charlie Kirk era uno de los activistas conservadores más destacados en Estados Unidos. Además de convertirse en una figura mediática, también era un aliado de confianza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El pasado miércoles el activista fue asesinado con un disparo que fue propiciado mientras se encontraba respondiendo preguntas en una charla que ofreció en la universidad de Utah Valley.

A causa de su clara postura a favor de los valores de ultraderecha, sin duda se convirtió en el mayor representante del movimiento conservador juvenil de Estados Unidos, por lo que se pasó a ser una de las personas que más influía en los movimientos pro-Donald Trump.

Debido a esto, el presidente del país vecino reconoció a Charlie Kirk como el responsable de atraer a jóvenes votantes durante su campaña presidencial del 2024.

El activista, quien con tan solo 18 años cofundó la organización sin fines de lucro “Punto de inflexión Estados Unidos” (Turning Point USA), en la que se promueven ideales conservadores y ultraconservadores alineados con los ideales de ultraderecha. También fue uno de los críticos más duros de los medios de comunicación tradicionales.

Asimismo, se posicionó y emitió su opinión en temas que aquejan la opinión pública; como la raza, el género y la inmigración.

¿Por qué asesinaron a Charlie Kirk?

El activista a demás de ser un crítico abierto de los derechos de las personas transgénero también estaba posicionado a favor de las armas.

Este hecho no es el primero que se registra en Estados Unidos. Previamente ya se han efectuado más ataques a personajes que se encuentran posicionados en la ultraderecha.

El mismo Donald Trump fue blanco de dos intentos de asesinato durante el año pasado, entre los que destaca el que sucedió en Pensilvania, pues también ocurrió mientras había una multitud de personas reunidas escuchando al entonces candidato a la presidencia.

A principios de este año fueron baleados en su hogar dos legisladores estatales demócratas de Minnesota, uno de ellos falleció. Hace dos años también irrumpieron con un arma en la casa quien fuera presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Por medio de redes sociales, la organización Turning Point USA dejó ver sus condolencias ante el asesinato del cofundador de esta. Dejando ver la religión profesada por el activista, pidieron a los simpatizantes del movimiento mantener a su familia y seres amados en sus plegarias.

A su vez, finalizaron con la petición de respetar la privacidad y la dignidad de los familiares y personas cercanas de Charlie Kirk.

Que sea recibido en los brazos misericordiosos de nuestro amado salvador, que sufrió y murió por Charlie. Turning Point USA

