¿Quién mató a Charlie Kirk? FBI revela IMAGEN del presunto responsable

Imagen compartida por el FBI de la persona de interés por el disparo letal a Charlie Kirk

Durante la tarde del miércoles el activista Charlie Kirk fue asesinado durante una conferencia que estaba dando en la universidad de Utah, en Estados Unidos.

Poco después de medio día, mientras estaba respondiendo a una pregunta realizada por uno de los asistentes al evento, el activista de derecha recibió un impacto de bala, lo que rápidamente provocó que un chorro de sangre brotara de su cuello.

Posterior al disparo, la multitud que se encontraba presente en el patio del campus de la Universidad de Utah Valley ubicada en Orem, Utah, comenzó a correr aterrorizada para ponerse a salvo.

De acuerdo con autoridades, el asesino presuntamente disparó desde el techo de un edificio que se encontraba aproximadamente a 137 metros del lugar donde Charlie Kirk se encontraba dando un discurso por la gira “El regreso estadounidense” (The American Comeback).

¿Quién mató al activista Charlie Kirk?

Hasta el momento se han detenido a dos personas, quienes posteriormente fueron puestas en libertad al no contar con alguna relación con el tiroteo, esto de acuerdo con las autoridades de Utah.

De acuerdo con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Pública de Utah, se recuperó un arma de fuego que se encontraba en una zona boscosa por la que el tirador huyó después de efectuar el disparo en contra del activista. Presuntamente el rifle de cerrojo de alta potencia es el arma utilizada para cometer el delito.

Asimismo, puntualizaron que se logró rastrear el movimiento del tirador mientras huía del lugar. Afirmaron que el tirador se encontraba en la azotea de un edificio que se ubica cerca del patio en el que Charlie Kirk se encontraba dando un discurso.

Precisaron que, a pesar de que en redes sociales está circulando un video de mala calidad en el que presuntamente se puede observar al responsable, ellos cuentan con un video en el que sí se puede observar al tirador.

La oficina del FBI ubicada en Salt Lake City difundió dos imágenes de una persona de interés en el tiroteo. Las autoridades pidieron ayuda para poder localizar a esta persona, quien utilizaba una gorra de beisbol, gafas y una camiseta oscuras con la bandera de Estados Unidos.