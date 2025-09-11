Aliado de Trump es asesinado en una universidad

El activista y comentarista de derecha estadounidense Charlie Kirk poco antes de ser baleado, ayer.

Charlie Kirk, comentarista y activista conservador cercano al presidente Donald Trump, murió ayer tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad Utah Valley, ubicada en Orem, Utah. El ataque se produjo mientras Kirk se dirigía a aproximadamente dos mil asistentes bajo una carpa instalada en el campus, según varios videos que circulan en redes sociales.

El propio Trump confirmó la noticia en la plataforma Truth Social, calificó a Kirk como “legendario” y expresó su pésame a su esposa Erika y a su familia. Además, ordenó que las banderas estadounidenses ondeen a media asta hasta el domingo y canceló una cena prevista en la Rosaleda de la Casa Blanca.

El Tip: Después de ganar su segundo mandato presidencial, Trump elogió a Kirk por movilizar a los votantes más jóvenes y a los votantes de color en apoyo de su campaña.

Tras el tiroteo, la Universidad suspendió clases y desalojó el campus de manera inmediata. El FBI desplegó agentes en la zona y detuvo a un sospechoso vinculado al ataque, aunque, según reportes del The New York Times, esta persona no sería la autora directa del disparo. Kirk fue trasladado al Timpanogos Regional Hospital, donde falleció pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

Charlie Kirk, nacido en octubre de 1993 en Illinois, fue fundador de Turning Point, organización estudiantil que promueve valores conservadores y fomenta la participación política de jóvenes en debates universitarios. Su labor incluía confrontar ideas progresistas en campus y apoyar públicamente a Donald Trump en distintos mítines, además de acompañarlo durante su investidura presidencial.

3 mil estudiantes asistieron a ver a Charlie Kirk

El asesinato provocó conmoción nacional, reflejó la polarización política existente en Estados Unidos y el impacto de Kirk como figura influyente dentro del movimiento conservador. Las autoridades investigan para esclarecer las circunstancias del tiroteo y determinar responsabilidades, mientras líderes políticos y simpatizantes lamentan la pérdida de un activista que marcó una generación de estudiantes comprometidos con la política.