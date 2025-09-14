Sospechoso de asesinar a Charlie Kirk se niega a cooperar; gobernador lo vincula con ideología de izquierda

Tyler Robinson, el sospechoso de provocar la muerte del activista político Charlie Kirk tras dispararle en un evento en Utah, se estaría negando a colaborar con las autoridades, si bien se le han identificado tendencias radicales y afinidad a una ideología de izquierda, según el gobernador del mismo estado, Spencer Cox.

En declaraciones a medios, Cox aseguró que siguen las investigaciones por el asesinato de Kirk, reconocido comentarista político con inclinaciones a la ideología de derecha y ferviente seguidor del presidente estadounidense Donald Trump.

Un manifestante con una playera donde se lee la leyenda: "Somos Charlie". ı Foto: Reuters

A propósito, acusó que Robinson, de 22 años, no está cooperando con las autoridades, lo que entorpece el avance de las investigaciones. Sin embargo, remarcó que las personas alrededor de él sí lo están haciendo.

“No ha confesado a las autoridades. No está cooperando, pero toda la gente de su entorno está cooperando. Y creo que eso es muy importante”, dijo Spencer Cox, según declaraciones recogidas por medios.

Policía de Utah resguarda domicilio donde vive Tyler Robinson, sospechoso de asesinar a Charlie Kirk. ı Foto: Reuters

A propósito, destacó que el avance de las investigaciones ha permitido encontrar datos relevantes, como el hecho de que Robinson había confesado ser el autor del ataque a través de un foro de Discord, pero, en su momento, nadie creyó en sus palabras.

Asimismo, el gobernador de Utah destacó que, quien ha cooperado ampliamente en las investigaciones es la pareja de Robinson, una persona trans, es decir, un hombre en transición a mujer.

“Ha sido una persona increíblemente cooperativa. No tenía idea de que esto estaba ocurriendo”, dijo Spencer Cox.

Charlie Kirk era un reconocido comentarista politico. ı Foto: Reuters

Sin embargo, remarcó que esta cercanía con una persona trans, así como otros detalles que han surgido en la investigación, dejan ver que en Robinson había “claramente una ideología de izquierda”. Por lo anterior, esto no se descarta como el móvil del ataque a Charlie Kirk.

La audiencia de Robinson por este caso está prevista para el martes 16 de septiembre. Algunos medios hablan de la posibilidad de imputarle pena de muerte, pero esto no ha sido definido por ninguna autoridad.

Mientras tanto, se anunció un acto en honor a Charlie Kirk el 21 de septiembre en el State Farm Stadium, con capacidad para 60 mil personas.

