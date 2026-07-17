EU devuelve a Roberto Lazzeri cartas de México sobre revisión de operativos del ICE.

El alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, se reunió este viernes 17 de julio en Washington con el embajador mexicano, Roberto Lazzeri, en un encuentro marcado por la devolución de cartas oficiales enviadas por el gobierno de México sobre la revisión de operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés).

Durante la reunión, Kozak procedió a la devolución de las misivas mexicanas bajo el argumento de que dichos documentos “pretenden dirigir las acciones del personal del gobierno de Estados Unidos que opera” en su propio territorio soberano.

A través de un mensaje difundido en la red social X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental detalló que la postura estadounidense rechaza cualquier intento de gestión externa sobre sus funcionarios dentro de sus fronteras.

Activistas protestaron contra el ICE frente al edificio Edmund Muskie, ayer. ı Foto: AP

Asimismo, el funcionario estadounidense recomendó explícitamente a la representación mexicana encauzar y “compartir sus preocupaciones a través de canales diplomáticos, como es habitual”, en lugar de los métodos empleados en las cartas devueltas.

“Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, se reunió hoy en Washington con el embajador mexicano Roberto Lazzeri. El SBO Kozak devolvió las cartas de México que supuestamente dirigen las acciones del personal del Gobierno estadounidense que opera en territorio soberano estadounidense. La SBO Kozak también recomendó que México compartiera sus preocupaciones a través de canales diplomáticos, como es habitual”, se informó en la red social X.

México anunció el inicio de procesos penales en Estados Unidos por la muerte de 18 mexicanos en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés).

Hasta el momento, ni el Gobierno de México ni el diplomático Roberto Lazzeri han emitido un pronunciamiento oficial respecto a la devolución de cartas y comunicaciones diplomáticas efectuada por el gobierno de Estados Unidos.

Manifestantes protestan en una instalación del ICE en Scarborough, Maine, ayer. ı Foto: AP

ICE mantiene operativos

La Casa Blanca informó ayer que el ICE mantendrá vigentes las revisiones de vehículos en territorio estadounidense, pese al reciente fallecimiento de tres ciudadanos latinoamericanos en el marco de procedimientos migratorios.

En el lapso de una semana, dos ciudadanos de nacionalidad mexicana perdieron la vida durante intervenciones de las autoridades federales de EU.

El primer deceso ocurrió a causa de los disparos efectuados por un agente federal, mientras que el segundo connacional falleció tras ser arrollado en su intento por escapar de un punto de intervención migratoria.

A estos decesos se sumó la muerte de un ciudadano originario de Colombia en el estado de Maine, acontecimientos que reactivaron las críticas de diversas organizaciones civiles en torno a los protocolos de fuerza aplicados por las agencias fronterizas.

No obstante, la administración federal estadounidense descartó modificaciones a las facultades operativas del ICE, asegurando la continuidad de los retenes y las inspecciones vehiculares programadas.

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JVR