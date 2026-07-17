Muertos por doble terremoto en Venezuela alcanzan los 5,069; rescate sigue tres semanas después

Tres semanas después del doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela, las labores de búsqueda y rescate continúan arrojando un saldo cada vez más devastador. Este viernes, las autoridades actualizaron el balance oficial y confirmaron que el número de víctimas mortales ascendió a 5,069 personas, luego del hallazgo de 139 cuerpos en las últimas 24 horas.

El nuevo reporte evidencia que la emergencia aún no concluye. Equipos de rescate, militares y voluntarios siguen trabajando entre edificios colapsados y montañas de escombros en las zonas más afectadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, ocurridos el pasado 24 de junio, mientras las réplicas continúan complicando las operaciones.

Además de los fallecidos, el Gobierno venezolano informó que el desastre ha dejado más de 16 mil personas heridas, miles de desplazados y comunidades enteras con graves daños en viviendas e infraestructura.

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#ÚLTIMAHORA | Se eleva a 5.069 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela. pic.twitter.com/Ea2hjADSpL — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 17, 2026

Las autoridades señalaron que la recuperación de cuerpos y la localización de posibles sobrevivientes avanzan lentamente debido a la inestabilidad de las estructuras dañadas y al riesgo que representan las réplicas registradas desde el día del terremoto.

Como parte de la fase de recuperación, el Gobierno estima que será necesario retirar alrededor de 2 millones de toneladas de escombros, una tarea que podría prolongarse durante varias semanas debido a la magnitud de la destrucción.

Además de las labores de rescate, las autoridades trabajan en un plan para atender a las familias que perdieron sus hogares. De acuerdo con el balance oficial, será necesario construir unas 25 mil viviendas para reubicar a los damnificados.

Para ello, el Gobierno inició un censo biométrico con el objetivo de identificar a las personas afectadas y organizar la entrega de apoyos y nuevas casas conforme avance la reconstrucción.

A más de tres semanas del doble terremoto, el número de fallecidos continúa aumentando conforme avanzan las labores de remoción de escombros. El nuevo balance de 5,069 muertos convierte a esta emergencia en uno de los desastres naturales más mortíferos registrados en la historia reciente de Venezuela.

Mientras continúan las tareas de búsqueda, las autoridades mantienen activos los operativos de atención humanitaria para miles de personas que permanecen en refugios temporales, a la espera de que inicie la reconstrucción de las zonas devastadas.

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MSL