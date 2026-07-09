Secretaría de las Mujeres respalda postura de Claudia Sheinbaum sobre caso de Víctor Rodríguez

La Secretaría de las Mujeres respaldó el pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en torno a la actuación de las personas servidoras públicas señaladas por violencia de género y afirmó que “ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley”.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la dependencia retomó la declaración realizada por la mandataria federal durante la conferencia matutina, en la que reiteró que su gobierno no tolerará ningún tipo de violencia de género ejercida por funcionarios públicos.

“Reiteramos que no habrá tolerancia a ningún tipo de violencia de género ejercida por personas servidoras públicas”, expresó la dependencia.

La Secretaría de las Mujeres subrayó que mantiene una política de cero tolerancias frente a estas conductas y reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres.

“Ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley”



Lo dejó en claro Claudia Sheinbaum, respecto a la detención de Víctor Rodríguez, acusado de violencia familiar por su esposa, María Felicia Jiménez.



Además pidió diferenciar la violencia política de género de la que se le… pic.twitter.com/Aycgdtyqja — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) July 9, 2026

“La Secretaría de las Mujeres refrenda su compromiso con la defensa de los derechos, la integridad y la seguridad de todas las mujeres mexicanas”, señaló la dependencia.

El posicionamiento se da luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizara que las relaciones personales o los cargos públicos no serán un obstáculo para que se investiguen y sancionen, conforme a la ley, los casos de violencia de género en los que estén involucrados servidores públicos.

“En un caso, pues todos vimos un video que subió la víctima a las redes sociales, en donde es evidente que hay violencia por parte de Víctor. En ese caso, como en todos, eso es muy importante, ni la amistad, ni los cargos están por encima de la ley“, dijo la mandataria pro la mañana al referirse al caso del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.

Apenas, en días pasados, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), ejecutó una orden de aprehensión contra el exfuncionario.

Ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley.



Así lo aseguró el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, @Claudiashein, en la #MañaneraDelPueblo.



Reiteramos que no habrá tolerancia a ningún tipo de violencia de género ejercida por personas servidoras públicas.



La… pic.twitter.com/V2XdBmy7vS — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) July 9, 2026

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LMCT