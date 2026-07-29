Fuerzas federales incautan metanfetamina valuada en más de 50 millones de pesos, en Sonora

Un cargamento de 200 kilos de metanfetamina quedó asegurado en Caborca, Sonora, después de que fuerzas federales revisaron un camión de paquetería que circulaba por la carretera Internacional México 2. El conductor terminó detenido y la autoridad calculó el valor de la droga en más de 50 millones de pesos.

Elementos de seguridad ubicaron el vehículo durante un operativo de inspección y vigilancia. La unidad pertenecía a una empresa dedicada al traslado de mercancías, aunque el comunicado oficial no precisó su razón social, origen ni destino.

Dentro del área de carga, los agentes encontraron carretes de madera que aparentemente contenían mangueras. Las estructuras presentaban modificaciones e irregularidades, por lo que el personal examinó su interior y localizó el narcótico oculto.

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La acción contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y la Policía Estatal de Sonora.

Autoridades trasladaron al detenido, el camión y los 200 kilos asegurados ante un agente del Ministerio Público. Esa representación federal abrirá la carpeta de investigación y resolverá la situación jurídica del conductor conforme avancen las diligencias.

Por ahora, el Gabinete de Seguridad no informó cuántas personas prepararon el cargamento ni identificó al grupo criminal relacionado con el traslado. Tampoco detalló el número de paquetes, el tipo de embalaje o la ruta que habría seguido el envío antes de su localización en Caborca.

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FGR