Marina presenta a una nueva generación de Oficiales egresados de la Heroica Escuela Naval Militar

La Secretaría de Marina, por conducto de la Universidad Naval, informó que este día se llevó a cabo la Ceremonia de Graduación de los Guardiamarinas de la Heroica Escuela Naval Militar, pertenecientes a la generación 2022-2026, en el Patio de Honor de ese Establecimiento Educativo Naval, ubicado en Antón Lizardo, Veracruz.

La ceremonia fue presidida por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, quien estuvo acompañada por el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México; así como por autoridades navales, militares, civiles e invitados especiales.

El acto protocolario dio inicio con los honores de ordenanza a la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas; posteriormente, se efectuó el pase de lista de honor a los héroes de la Heroica Escuela Naval Militar y del Heroico Colegio Militar, seguido del toque de silencio y la salva de honor en memoria de quienes ofrendaron su vida por la Nación. De igual forma, se realizó el relevo de escoltas entre los Guardiamarinas egresados y el personal de cadetes que continuará con su formación profesional.

Como parte de esta ceremonia, las autoridades integrantes del presídium hicieron entrega de reconocimientos y condecoraciones al personal de Guardiamarinas que obtuvo los más altos promedios académicos y destacó por su desempeño durante su formación profesional. Asimismo, se otorgaron reconocimientos especiales al personal que sobresalió en las áreas académica y militar.

Posteriormente, se llevó a cabo la entrega de los Sables de Mando, símbolo del honor, la responsabilidad y el liderazgo que distinguen a los nuevos Oficiales de la Armada de México, quienes a partir de hoy asumirán el compromiso de servir a la Nación con profesionalismo, disciplina y lealtad.

En representación de la generación graduada, la Guardiamarina Cuerpo General Isla López Aquino, dirigió un mensaje en el que destacó que: Los cuatro años de formación en la Heroica Escuela Naval Militar permitieron fortalecer su carácter, disciplina y sentido del deber, al tiempo que reconoció el respaldo de sus familias, instructores y mandos, quienes fueron fundamentales para alcanzar esta meta.

Asimismo, resaltó que el uniforme que hoy portan representa un compromiso con el pueblo de México y que el liderazgo se ejerce mediante el servicio, la integridad y el ejemplo. Señaló que la diversidad de raíces y lenguas originarias que convergen en esta generación refleja la riqueza cultural del país y reafirmó el compromiso de las y los nuevos Oficiales de servir a México con honor, lealtad y patriotismo.

Al hacer uso de la palabra, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, destacó que: “ La educación naval representa el proceso mediante el cual se desarrollan las capacidades, talentos, valores y conocimientos que cada marino posee”, y señaló que con esta graduación “somos testigos de un acto de confianza de la Nación en su juventud”, al entregar a un nuevo grupo de marinos la responsabilidad de custodiar sus mares, proteger su soberanía y servir a su pueblo.

Asimismo, exhortó a las y los nuevos Oficiales a portar con humildad el Sable de Mando, recordándoles que “su verdadero prestigio lo forjará la rectitud de sus decisiones”. Finalmente, los invitó a mantener una preparación permanente y a conducirse con honestidad, profesionalismo y disciplina, al señalar que “la grandeza de una persona no se mide por lo que acumula, sino por lo mucho que entrega a los demás, por lo mucho que entrega a su Patria”.

Durante su intervención, la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas menciono que: “La Escuela Naval Militar no solamente forma oficiales, forma mujeres y hombres que llevan sobre sus hombros una de las responsabilidades más grandes que puede tener una mexicana o un mexicano: defender la soberanía, proteger a su pueblo y honrar a la patria con valores”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de graduación de la Generación 2022-2026 de la Heroica Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, Veracruz, donde egresaron 211 guardiamarinas de distintas carreras de la institución.



🎓 Durante el evento, entregó… pic.twitter.com/AMTgrLVkUN — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 31, 2026

Asimismo, señaló que “al convertirse en oficiales de la Secretaría de Marina, también se convierten en custodios de la nación que ha conquistado su libertad, su soberanía y su dignidad, gracias al esfuerzo y al sacrificio de generaciones enteras de mexicanas y mexicanos”.

Finalmente, expresó a las y los graduados: “México cree en ustedes. México confía en ustedes y México sabe que cuando los necesite estarán ahí, como han estado siempre las y los marinos de nuestra patria”.

En esta ceremonia egresaron 211 Guardiamarinas: 170 del Cuerpo General, para comandar los buques de la Armada; 27 de Infantería de Marina, para conducir las operaciones terrestres y anfibias, entre quienes se encuentran dos elementos de nuestra nación hermana de El Salvador; además de 14 Pilotos aeronavales que comandarán las alas de la Armada; 138 hombres y 73 mujeres, cifra que representa el mayor número de mujeres graduadas en la historia reciente de esta Escuela.

De esta manera, la Secretaría de Marina, por conducto de la Universidad Naval, se enorgullece en presentar a una nueva generación de Oficiales de la Armada de México, mujeres y hombres formados bajo los más altos valores de Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo, preparados para servir a la Nación y contribuir a la seguridad, el desarrollo y el bienestar del pueblo de México.

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