Desmantelan centros de huachicol y aseguran combustible robado en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

Decomisan más de un millón de litros de petrolíferos

La Fiscalía General de la República localizó y desarticuló cuatro centros presuntamente dedicados al procesamiento ilícito de combustibles en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos. Los cateos permitieron asegurar más de un millón de litros de petrolíferos, sustancias químicas, maquinaria industrial, tanques de almacenamiento, equipo informático y documentación.

Dos de los inmuebles operaban en territorio potosino. El primer caso surgió tras denuncias anónimas sobre el ingreso constante de autotanques a una nave industrial ubicada en el municipio de San Luis Potosí. Agentes federales encontraron ocho depósitos con capacidad aproximada de 80 mil litros cada uno, cilindros horizontales y verticales, 894 contenedores de mil litros, una asfaltadora, generadores eléctricos y herramientas para tubería.

Además, las autoridades hallaron entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, una camioneta tipo pick up, computadoras, documentos y 40 cinchos de seguridad utilizados en escotillas de pipas. El predio quedó bajo resguardo ministerial junto con los objetos localizados.

TE RECOMENDAMOS: Dirigente sugiere suspensión de derechos Morena investiga a Nayeli Salvatori y Grace Palomares por burla a adultos mayores en podcast

Parte de lo asegurado en San Luis Potosí ı Foto: FGR

Otro de los operativos se realizó en la comunidad de Laguna de San Vicente, donde la Fiscalía aseguró 18 tanques verticales y dos líneas destinadas a la producción de hidrocarburos. El despliegue también permitió localizar cerca de 40 mil litros de petróleo crudo y diésel, una muestra de ácido sulfúrico, frascos con sustancias de características similares y archivos relacionados con las actividades del sitio.

En un tercer operativo ubicado en Tizayuca, Hidalgo, personal federal intervino una instalación señalada por posibles labores de procesamiento. Dentro del lugar aparecieron 32 recipientes con capacidad de mil litros, otros 25 de cinco mil, así como 456 mil 300 litros de material que podría corresponder a hidrocarburo o algún producto químico. Monitores, aparatos electrónicos y registros administrativos formaron parte del aseguramiento.

Inmueble cateado en Hidalgo ı Foto: FGR

Finalmente, una denuncia alertó sobre el movimiento frecuente de pipas escoltadas por camionetas en un inmueble de Cuautla, Morelos. Habitantes de la zona también reportaron un fuerte olor a combustibles y compuestos químicos. Durante la diligencia, el Ministerio Público recabó seis muestras tomadas de los depósitos, además de talones de cheques y diversa papelería.

Según la FGR, los despliegues forman parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos y contaron con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y Pemex Logística. La dependencia sostuvo que es prioridad “el combate de los delitos de alto impacto” y anunció que mantendrá abiertas las líneas de investigación para identificar a las personas relacionadas con los cuatro establecimientos.

Inmueble cateado en Morelos ı Foto: FGR

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT