RU emite alerta de viaje a México previo a partido

AFICIONADOS ingleses en el estadio de Boston, el 23 de junio

El gobierno del Reino Unido actualizó ayer sus recomendaciones de viaje para México y mantuvo el llamado a evitar desplazamientos que no resulten indispensables en diversas regiones del país, debido a la presencia de organizaciones criminales, enfrentamientos armados, robos, secuestros y bloqueos carreteros.

Las autoridades aconsejaron evitar todos los viajes que no sean esenciales hacia determinadas zonas de estados como Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero y Chiapas.

La revisión incorporó alertas adicionales para quienes asistan al partido entre Inglaterra y México, programado para el próximo domingo en el Estadio Ciudad de México, y advierte que cuatro personas murieron tras festejos en el Ángel de la Independencia, además de un aumento en reportes por robo de teléfonos celulares y alteración de bebidas.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores británico advirtió que la violencia relacionada con el narcotráfico afecta principalmente entidades del norte, donde grupos delictivos disputan rutas de tráfico hacia Estados Unidos.

Además, señala que los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y organizaciones criminales pueden ocurrir sin previo aviso, por lo que recomienda extremar precauciones fuera de las zonas turísticas.

También advierte sobre carreteras donde existen reportes frecuentes de bloqueos ilegales, retenes, asaltos y enfrentamientos. En algunas zonas rurales, añade, los visitantes pueden quedar atrapados en el fuego cruzado o ser confundidos con integrantes de grupos rivales. Además, recomienda realizar trayectos únicamente en el día y permanecer en rutas turísticas o de cuota cuando sea posible.

El aviso recuerda que contratar un seguro no elimina los riesgos y precisa que la cobertura puede perder validez si una persona decide trasladarse a lugares donde el propio gobierno británico recomienda no viajar, salvo por motivos esenciales. Además, exhorta a consultar de forma íntegra las recomendaciones sobre ingreso al país, seguridad y condiciones regionales antes de emprender cualquier recorrido por

territorio mexicano.