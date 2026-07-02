FGR y Segob buscan acabar con el rezago forense en el sureste con mesas de diálogo

La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación encabezaron en Tabasco mesas de diálogo con familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas del sureste del país, con el objetivo de reforzar la coordinación institucional, mejorar las investigaciones y acelerar procesos de identificación humana.

Durante el encuentro, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos afirmó que la desaparición de personas constituye una de las problemáticas “más sensibles, más dolorosas y complejas” del país, por lo que planteó la necesidad de combinar trabajo institucional con espacios de escucha directa para las familias.

Godoy Ramos expuso que la FGR aplica el Plan Estratégico de Procuración de Justicia para reorganizar el modelo de investigación científica y multidisciplinaria en delitos de alto impacto, entre ellos la desaparición de personas.

“En este plan integramos elementos clave para la investigación, como son los elementos ministeriales y de inteligencia bajo los principios de presunción de vida, efectividad, exhaustividad, debida diligencia, acceso a la verdad, no revictimización y perspectiva de género”, señaló.

Junto con la fiscal general, @ErnestinaGodoy_, y el gobernador de @TabascoJavier, llevamos a cabo una mesa de diálogo con familiares y 56 colectivos de búsqueda de la región sur-sureste para compartir avances y fortalecer acciones que nos permitan alcanzar la verdad, la justicia… pic.twitter.com/35LWltjk6Z — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) July 2, 2026

La titular de la FGR dijo que la institución busca fortalecer la identificación humana y el trabajo forense mediante intercambio de información, articulación entre autoridades y mayor capacidad técnica. También planteó metas e indicadores de evaluación para que colectivos y familias puedan revisar avances.

“Estamos trabajando para fortalecer la colaboración entre las distintas fiscalías, los servicios periciales, las comisiones de búsqueda y otras autoridades competentes, todo ello bajo un enfoque centrado en la dignidad de las personas y el respeto a los derechos de las víctimas y a sus familias”, agregó.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, sostuvo que las mesas buscan atender reclamos de familiares sobre la urgencia de mejorar la atención, reducir tiempos en las pesquisas y ofrecer respuestas sensibles.

La funcionaria federal afirmó que “la idea principal en esta etapa es eliminar el rezago forense en las áreas periciales y en cada entidad federativa, actualizar la información de las familias y colectivos a fin de fortalecer los registros y asegurar que exista atención personal, sensible y directa, porque detrás de cada expediente hay una persona desaparecida y una familia que merece ser escuchada con respeto y atendida con dignidad”.

Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco, respaldó la estrategia federal y dijo que el proceso coloca la voz de las familias en el centro del trabajo de las instituciones. “Estas mesas permiten escuchar de manera directa las distintas realidades del país y fortalecer la coordinación con mayor sensibilidad y responsabilidad”.

El gobernador afirmó que su administración acompaña el diálogo con plena disposición institucional y sostuvo que los planteamientos de las familias y colectivos deben atenderse con la sensibilidad que exige el tema.

Al encuentro acudieron la fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, Mariana Díaz Figueroa; la fiscal especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, Adriana Lizárraga González; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla; y Martha Lidia Pérez Gumecindo, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

También participaron el fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros; la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez Estrada; así como fiscales de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Campeche y Veracruz.

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MSL