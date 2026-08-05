Clara Brugada estima resolver el caso de Cuba 11 en la última semana de agosto

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, respondió a La Razón que el Gobierno de la Ciudad de México prevé resolver durante la última semana de agosto el conflicto del inmueble ubicado en República de Cuba 11, cuyos habitantes fueron desalojados hace casi un año y desde entonces han denunciado irregularidades en el proceso.

Durante la conferencia en la que presentó la estrategia contra el delito de despojo, la mandataria capitalina aseguró que la administración mantiene diálogo con las familias afectadas y da seguimiento al caso.

“Hace unos días, creo que hace una semana, platicamos con los compañeros de Cuba 11; vamos dándole seguimiento al caso. Considero que la última semana de agosto tenemos ya resuelto el asunto de Cuba 11”, declaró.

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ASPECTO DEL EDIFICIO de Cuba 11, en el Centro Histórico, desalojado el pasado 27 de agosto. ı Foto: Cuartoscuro

Brugada agregó que, mientras concluyen las gestiones para resolver el conflicto, las personas afectadas continúan recibiendo apoyo para el pago de renta.

“Ellos están apoyados para renta. Yo espero que a finales de agosto tengamos ya la noticia de la resolución del caso”, dijo.

El desalojo ocurrió en agosto de 2025 y afectó a decenas de familias, en su mayoría personas adultas mayores.

Tras abandonar el inmueble, varios habitantes permanecieron durante meses en un campamento instalado en la vía pública, donde denunciaron afectaciones a su salud, pérdidas económicas y la muerte de dos vecinos, hechos que atribuyeron al estrés y a las condiciones derivadas del desalojo.

Los habitantes también han señalado presuntas irregularidades en el procedimiento con el que fueron desalojados y han solicitado al Gobierno capitalino una solución que les permita recuperar sus viviendas.

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MSL