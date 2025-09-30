Denuncian a red de notarios de Hidalgo por desalojo en Cuba 11

Vecinos de Cuba 11, ayer, en una conferencia con su abogado.

Dos notarios del estado de Hidalgo están detrás de escrituras utilizadas para el desalojo en República de Cuba 11 y de otros casos de despojo en la Ciudad de México, denunció el abogado de las víctimas, Arturo Aparicio.

A un mes del desalojo de 19 familias de este inmueble céntrico, el litigante explicó en conferencia que quien avaló la escrituración de las últimas compraventas del predio fue Octavio Eduardo Soto Hernández, notario público 6, con sede en Tizayuca, Hidalgo.

Desde un campamento instalado por vecinos, la mayoría adultos mayores, el defensor explicó las presuntas irregularidades en este exfuncionario y las escrituraciones que justificaron el despojo.

El Tip: Vecinos de República de Cuba 11 quemaron muebles sobre Eje Central, el 27 de agosto, luego de ser desalojados de sus viviendas.

“En los asientos registrales del Gobierno de la Ciudad de México, Soto Hernández aparece en las escrituras de propiedad como si fuera notario de aquí, cuando era de Hidalgo”, explicó.

Desde 2024 el notario está en prisión preventiva por dos delitos, el primero es por fraude procesal, por simular un juicio al avalar un adeudo con relación a un terreno en Tolcayuca.

El segundo es por usurpación de profesión, ya que no contaba con cédula profesional como abogado, un requisito necesario para ser notario. No fue hasta 2022 que se tituló en derecho. Ese mismo año Soto Hernández avaló unas escrituras de compraventa de República de Cuba 11.

19 familias, al menos, resultaron afectadas por el desalojo del inmueble

Esto después de ejecutarse una sentencia, el 20 de junio de 2017, de un juicio contra el dueño original, Fernando Díaz Pérez de León, pero éste falleció en 1992 y el litigio no ha sido localizado.

“Hemos buscado este juicio que, aparentemente, se llevó a cabo en Tizayuca, Hidalgo y, hasta el momento, no hemos hallado registro oficial de que haya existido”, apuntó el abogado.

“Es probable que el juicio nunca se haya llevado a cabo, porque el notario ni siquiera abogado era. (...) Es común que falsos notarios hagan fraude procesal al inventar juicios que no existen”, agregó.

Días después del desalojo en Cuba 11, el 10 de septiembre, se notificó en el Registro Público de la Propiedad una nueva compraventa del predio, con el aval de otro notario, también de Hidalgo: Edén Khadaffy Cornejo Gómez, de la Notaría 16 de Tula de Allende.

“Pareciera que hay una red de notarios en Hidalgo, autorizadas a modo para dinámicas de fraude procesal. Es un poco lógico, pero la normativa sí permite que hagas cumplir un contrato de compraventa en Hidalgo sobre un predio en la CDMX”, explicó Arturo Aparicio a La Razón.

Por último, los vecinos víctimas del desalojo denunciaron que existían trámites para adquirir el inmueble mediante un crédito de vivienda social desde 1990, bajo promesa del gobierno local.