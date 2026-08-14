OCESA, Ticketmaster, Banamex ofrecen 2x1 en más de 150 conciertos en México

Miles de fans en México podrán disfrutar de sus artistas favoritos con boletos al 2x1 gracias a la nueva edición de Concert Week. Del 17 al 24 de agosto, OCESA, Ticketmaster y Banamex ofrecen esta promoción en más de 150 conciertos y festivales a nivel nacional, exclusivamente para compras con tarjetas Banamex a través de Ticketmaster y Eticket. Es la edición más grande hasta la fecha, abarcando una amplia gama de géneros y ciudades.
La iniciativa permite que más personas accedan a eventos en vivo en recintos de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras localidades del país. Artistas de talla internacional como Maroon 5, Def Leppard, Alejandro Sanz, Babasónicos, Apocalyptica y Fobia forman parte de la cartelera, junto a decenas de espectáculos nacionales. Esta diversidad busca satisfacer los gustos de públicos de todas las edades y preferencias musicales.
Armando Calvillo, director de Marketing de Festivales de OCESA, destaca que Concert Week busca que más gente viva la experiencia de la música en vivo. “Gracias a la colaboración entre OCESA, Ticketmaster y Banamex, hoy presentamos la edición más grande de esta iniciativa, con una oferta que refleja el extraordinario momento que vive la industria del entretenimiento en México y el compromiso de seguir acercando estas experiencias a los fans”, afirmó.
Clase Azul da la bienvenida a OYA, restaurante de La Hacienda, lanzando la Edición Limitada Pink
Por su parte, Rubén Navarrete, director de Tarjetas de Crédito de Banamex, subraya el valor de la promoción para los clientes. “Concert Week es un gran ejemplo: una iniciativa que amplía el acceso a la música en vivo y permite que más personas disfruten de algunos de sus espectáculos favoritos. A través de alianzas como esta, continuamos fortaleciendo nuestra propuesta y seguimos posicionándonos como el banco del entretenimiento”, comentó Navarrete.
Esta promoción, que se consolida como la mayor desde su lanzamiento, refleja el crecimiento del entretenimiento en vivo en el país y el interés por facilitar el acceso a eventos de calidad. No se trata solo de un descuento, sino de una oportunidad para fortalecer el vínculo entre los fans y sus artistas preferidos.
Para aprovechar el beneficio 2x1, los interesados deben ingresar a la sección de Concert Week en Ticketmaster o Eticket entre el 17 y el 24 de agosto. Al seleccionar sus lugares, con un mínimo de dos y un máximo de ocho boletos, el descuento del 50% se aplica directamente al pagar con cualquier tarjeta Banamex participante. Esta es la segunda edición de 2026, reafirmando el compromiso de acercar la música a todos.
Te puede interesar:
- OCESA busca ser el game changer con su estrategia ASG
- Rod Stewart cancela conciertos en México tras operación, ¿cuál es su estado de salud?
- Construcción crece 3.0% e impulsa actividad industrial durante junio
- Exportaciones mexicanas crecen 34.4 por ciento en junio
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
JVR