OCESA, Ticketmaster, Banamex ofrecen 2x1 en más de 150 conciertos en México

Miles de fans en México podrán disfrutar de sus artistas favoritos con boletos al 2x1 gracias a la nueva edición de Concert Week. Del 17 al 24 de agosto, OCESA, Ticketmaster y Banamex ofrecen esta promoción en más de 150 conciertos y festivales a nivel nacional, exclusivamente para compras con tarjetas Banamex a través de Ticketmaster y Eticket. Es la edición más grande hasta la fecha, abarcando una amplia gama de géneros y ciudades.

La iniciativa permite que más personas accedan a eventos en vivo en recintos de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras localidades del país. Artistas de talla internacional como Maroon 5, Def Leppard, Alejandro Sanz, Babasónicos, Apocalyptica y Fobia forman parte de la cartelera, junto a decenas de espectáculos nacionales. Esta diversidad busca satisfacer los gustos de públicos de todas las edades y preferencias musicales.

Armando Calvillo, director de Marketing de Festivales de OCESA, destaca que Concert Week busca que más gente viva la experiencia de la música en vivo. “Gracias a la colaboración entre OCESA, Ticketmaster y Banamex, hoy presentamos la edición más grande de esta iniciativa, con una oferta que refleja el extraordinario momento que vive la industria del entretenimiento en México y el compromiso de seguir acercando estas experiencias a los fans”, afirmó.

¡OCESA Concert Week regresa una vez más! 🎶 🎚️Del 17 al 24 de agosto compra 1 boleto y @banamex te regala el segundo.🎤🔥 #ExperienciasBanamex pic.twitter.com/ibERLVJ8nU — Ocesa Total (@ocesa_total) August 14, 2026

Por su parte, Rubén Navarrete, director de Tarjetas de Crédito de Banamex, subraya el valor de la promoción para los clientes. “Concert Week es un gran ejemplo: una iniciativa que amplía el acceso a la música en vivo y permite que más personas disfruten de algunos de sus espectáculos favoritos. A través de alianzas como esta, continuamos fortaleciendo nuestra propuesta y seguimos posicionándonos como el banco del entretenimiento”, comentó Navarrete.

Esta promoción, que se consolida como la mayor desde su lanzamiento, refleja el crecimiento del entretenimiento en vivo en el país y el interés por facilitar el acceso a eventos de calidad. No se trata solo de un descuento, sino de una oportunidad para fortalecer el vínculo entre los fans y sus artistas preferidos.

Para aprovechar el beneficio 2x1, los interesados deben ingresar a la sección de Concert Week en Ticketmaster o Eticket entre el 17 y el 24 de agosto. Al seleccionar sus lugares, con un mínimo de dos y un máximo de ocho boletos, el descuento del 50% se aplica directamente al pagar con cualquier tarjeta Banamex participante. Esta es la segunda edición de 2026, reafirmando el compromiso de acercar la música a todos.

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JVR