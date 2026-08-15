CSP niega triangulación de mercancías chinas hacia EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que México no colabora en ninguna supuesta red que permita a China comercializar sus mercancías para evadir el pago de aranceles, como acusó recientemente Estados Unidos.

La mandataria aseguró que en más de una ocasión se ha hecho ver al gobierno estadounidense que la triangulación — también conocido como transbordo — no ocurre y por ello es que se mantiene comunicación con la Secretaría de Comercio y con la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés).

72 mil 551 mdd exportó México a Estados Unidos en junio

“Estamos en mucha comunicación con la Secretaría de Comercio y con USTR. Este planteamiento que hacen, de que “hay triangulación”, les hemos demostrado en varias ocasiones que no es así”, declaró durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

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La declaración de Sheinbaum Pardo ocurre tras la publicación de un informe de la Casa Blanca en donde se señala al país de estar en una lista de los principales puntos que supuestamente son utilizados por la industria china para pasar sus artículos mediante el cambio de identidad y así consigan burlar los aranceles estadounidenses, por medio del trato comercial preferencial del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Explicó que sí llega mercancía extranjera al país, pero se le impone un valor agregado bajo el cual es exportado, con base en los lineamientos que se hicieron a finales de 2025 para aumentar los aranceles a aquellos artículos que se comercializan fuera del Tratado Comercial del la región de Norteamérica.

Además, recordó que su Gobierno ha abogado para que se extiendan las reglas de origen, para dejar de depender de las importaciones de artículos que se podrían fabricar dentro del territorio nacional, planteamiento con el cual ha coincidido la administración estadounidense.

Impone cuotas. El pasado viernes 14 de agosto, la Secretaría de Economía (SE), a cargo de Marcelo Ebrard, notificó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la imposición de cuotas arancelarias a las importaciones de sulfato de amonio provenientes de China por el abuso de dumping, es decir vender un producto a un precio menor de lo que vale.

De acuerdo con la investigación, las importaciones del compuesto aumentaron 1,437 por ciento durante de junio del 2022 a julio de 2023, lo que dio como resultado un crecimiento exponencial de la mercancía china en el mercado nacional.

La SE expuso que en entre julio de 2021 a junio de 2024, tiempo que duró toda la investigación, el sulfato de amonio chino incrementó su participación en el mercado mexicano del tres por ciento al 46 por ciento del consumo.