¿Y quién se quedará con los 15 mil millones de dólares?

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La sentencia conocida anteayer contra el capo Ismael “El Mayo” Zambada, además de pasar el resto de su vida en prisión, tendrá que pagar al fisco de los Estados Unidos la estratosférica cifra de 15 mil millones de dólares (aproximadamente 300 mil millones de pesos, a un valor de cambio de 20 pesos por dólar). Y el Gobierno Mexicano también demanda que le compartan una parte.

Surge una duda: ¿el narcotráfico genera esas enormes cantidades que resultan difíciles de imaginar? Qué banco tiene esa cantidad o qué propiedades y en dónde las tiene. Además, la familia de El Mayo también se quedará sin el dinero que obtuvieron a través de la violencia y la droga.

Además de lo cuantioso de las fortunas de los grandes capos del narcotráfico, lo que sorprende a la gente común es que de ese dinero que se les decomisa sólo una mínima parte la recibirá la justicia de México, a pesar de que nuestro país es el que resiente los malos efectos de esa actividad delictiva.

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La justicia de los Estados Unidos, que fue la que sentenció al líder de una fracción del Cártel de Sinaloa (el otro es Joaquín “El Chapo” Guzmán, también preso de por vida en los Estados Unidos), decomisa el dinero y los bienes de ese individuo como compensación de los cientos de miles de personas de esa nación que han muerto a consecuencia del consumo de drogas, especialmente el fentanilo y, además, los gastos para atender a los que lograron sobrevivir.

Sólo como referencia, vale mencionar que, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del vecino país, suman cerca de 70,000 fallecimientos anuales y esta cifra de alguna manera resulta alentadora, pues representa una caída en el número de decesos por consumo de drogas.

Esta cifra representa una reducción de casi el 14% a nivel nacional respecto al año anterior, sumando tres años consecutivos de descenso tras haber alcanzado un pico histórico cercano a 110,000 muertes en 2022.

En ese apartado, el fentanilo y otros opioides sintéticos representan la causa principal de estos decesos, aunque las fatalidades vinculadas a esta sustancia han mostrado, también, una tendencia a la baja en los últimos años.

Hay tanta droga en el mercado estadounidense que una dosis tan pequeña como 2 miligramos puede ser letal para la mayoría de las personas. Quedan muchas dudas. Hace años, cuando fue enjuiciado por los mismos delitos Genaro García Luna, también hubo un reclamo del gobierno mexicano de las propiedades de esta persona, pero nunca se conocieron los resultados.

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En marcha la Feria Aeroespacial Farnborough 2026 en Londres, Inglaterra, la gobernadora Maru Campos Galván y la CEO de ATI, Kimberly Fields, anunciaron una inversión por 80 millones de dólares para el establecimiento y operación de ATI Forged Products en la ciudad de Chihuahua.

Durante la inauguración del pabellón de México que se instaló en este evento, considerado uno de los principales foros aeroespaciales y de defensa del mundo, se informó que esta empresa consolida

El proyecto acordado con la empresa ATI contempla la generación de más de 230 empleos especializados MISIÓN. Maru Campos asistió a la Feria Aeroespacial Farnborough 2026 en Londres. Ella sí tiene visa.

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La proliferación de partidos políticos da la posibilidad de elegir adecuadamente, sin presiones de ninguna clase.

Mencionamos que tres mujeres resultan de los gobernantes con mayor rechazo.

Tlaxcala es de esas entidades en las que los ciudadanos saben aprovechar la oportunidad democrática de elegir a gobernantes de los diversos partidos políticos. Lorena Cuéllar no respondió a las necesidades de la población y ahora mete la mano en la designación de candidatos, lo que puede acarrear consecuencias desagradables.

Aguascalientes, Tere Jiménez es de los gobernantes que mayor aceptación tiene entre sus gobernados. Bajo esa bandera mantiene un jaloneo por la candidatura del abanderado panista al gobierno estatal, lo que puede mermar la popularidad de Tere.

Maru Campos, de Chihuahua, es uno de los gobernantes de oposición que le costó trabajo enderezar la nave. El desastre dejado por Javier Corral estuvo a punto de arrastrar a Maru, que apenas se está recuperando, y su presencia aumentó en popularidad por el tema del operativo en que murieron dos agentes estadounidenses. Estos son tres ejemplos de mujeres que gobiernan, pero para el 10.º gobierno, que tendrán candidatas, se convertirá en una lucha femenil. Cuántas saldrán bien libradas

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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