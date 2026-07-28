Alistan liberación de moscas estériles para combatir gusano barrenador en Tamaulipas

Los insectos estériles requeridos para la dispersión aérea son procesados en el centro especializado de Metapa de Domínguez, Chiapas.

México arranca una campaña crucial para proteger su ganado; la liberación de moscas estériles contra el gusano barrenador comenzará en las próximas semanas en Tamaulipas, extendiéndose de norte a sur del país; esta estrategia busca salvaguardar la sanidad pecuaria y las exportaciones nacionales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que esta acción es vital para contener la plaga que afecta al ganado; hizo un llamado a los productores para que refuercen las medidas sanitarias en sus hatos, subrayando la importancia de la colaboración para el éxito de la iniciativa.

Detallan dispersión de las moscas estériles

La técnica consiste en dispersar insectos estériles, producidos en la biofábrica de Metapa de Domínguez, Chiapas; estos interrumpen el ciclo reproductivo del gusano barrenador, reduciendo su población hasta erradicarlo, un método probado con éxito en la región.

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Sheinbaum Pardo enfatizó la responsabilidad compartida entre el gobierno y los ganaderos; “Hay una responsabilidad compartida, una del gobierno para proporcionar todas las condiciones, la información y todo lo necesario para evitar la propagación de este gusano y otra de los propios ganaderos”, afirmó.

La mandataria detalló que los productores deben mantener una vigilancia constante y asegurar la limpieza de las heridas en sus animales, ya que el gusano barrenador aprovecha estas lesiones para infestar; “Tiene que haber una revisión del ganado, que estén limpios, que las heridas estén limpias, que sanen”, agregó.

El despliegue inicial de esta barrera epidemiológica comenzará en la frontera de Tamaulipas para frenar la dispersión de la plaga. ı Foto: Especial.

Se busca la consolidación de las exportaciones

Esta campaña es fundamental para la recuperación y consolidación de las exportaciones de ganado mexicano hacia Estados Unidos, un mercado clave para la economía pecuaria nacional; mantener el estatus sanitario libre de esta plaga es un requisito indispensable para el comercio internacional.

La colaboración entre autoridades sanitarias, como Senasica, y los productores ha sido constante por más de un año; especialistas de la dependencia ofrecerán detalles técnicos sobre el desarrollo y alcance del programa.

Con este operativo, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la protección de la producción pecuaria y el fortalecimiento de la sanidad animal en todo el territorio nacional, buscando asegurar la sostenibilidad del sector frente a amenazas biológicas.

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JVR