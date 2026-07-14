Hidalgo impulsa a Mipymes: créditos Nafin crecen 10 veces y crean empleos

El gobernador Julio Menchaca Salazar encabezó la presentación de las nuevas reglas de operación para el financiamiento de los comercios locales.

Miles de familias en Hidalgo ven sus empleos protegidos y sus negocios crecer gracias al programa Impulso Nafin+Hidalgo. Esta iniciativa ha logrado multiplicar por casi diez el número de financiamientos otorgados a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en los últimos cuatro años, pasando de 26 créditos en 2022 a 256 en el último periodo.

Este impulso ha fortalecido a 764 empresas distribuidas en 60 municipios del estado, contribuyendo directamente a la preservación de 13 mil 143 empleos. El crecimiento sostenido del programa de apoyo financiero refleja la confianza de los emprendedores hidalguenses y posiciona a la entidad como una de las que tienen mayor capacidad de revolvencia crediticia a nivel nacional.

Estuvimos en la firma del convenio Impulso NAFIN + Hidalgo 2026-2027 y la entrega de créditos a MiPyMEs, porque la vinculación financiera y la coordinación institucional consolidan la competitividad y la estabilidad del sector comercial en la entidad. #PrimeroElPueblo pic.twitter.com/1eZJmKFhJq — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) July 14, 2026

Anuncian bolsa de 700 mdp

Para el periodo 2026-2027, el programa Impulso Nafin+Hidalgo dispondrá de una bolsa superior a los 700 millones de pesos. Los créditos ofrecidos pueden alcanzar hasta 5 millones de pesos, con una tasa fija máxima anual del 14.75 por ciento, plazos de hasta 60 meses y sin comisión por apertura, facilitando el acceso a capital para el desarrollo empresarial.

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El gobernador Julio Menchaca Salazar destacó que Hidalgo se proyecta con fuerza en el escenario nacional. “Hace muchos años, el nombre de nuestra entidad aparecía como uno de los estados más rezagados y hoy destaca por sus logros en actividad económica, seguridad y conectividad”, afirmó el mandatario, subrayando que el estado se ubica entre las entidades con mejores resultados en generación de empleo y atracción de inversiones.

El titular de la unidad de promoción de Nafin, Leonardo Poblete Galván, detalló las opciones de financiamiento para el sector turístico. ı Foto: Especial.

Leonardo Poblete Galván, titular de la Unidad de Promoción Institucional de Nacional Financiera (Nafin), explicó que el esquema de financiamiento está dirigido a empresas de los sectores de manufactura, comercio, servicios y turismo. Los requisitos de elegibilidad incluyen contar con al menos dos años de operación y un historial crediticio favorable, buscando respaldar negocios sólidos que buscan consolidar su desarrollo.

Violeta Mariel Sánchez García, beneficiaria del Instituto Alexander Von Humboldt, compartió su experiencia: “Detrás de cada empresa que crece hay historias de esfuerzo, de trabajo constante y de personas que no se rinden”. Reconoció que este tipo de financiamiento permite ampliar instalaciones y consolidar espacios dignos y seguros para la comunidad.

Buscan impulsar el desarrollo de Mipymes

El secretario de Desarrollo Económico, Carlos Henkel Escorza, enfatizó que las Mipymes son el sustento de miles de familias en Hidalgo. Por ello, el gobierno estatal ha impulsado estos mecanismos de apalancamiento financiero para que puedan crecer, invertir en infraestructura y maquinaria, y fortalecer su productividad.

La aportación estatal al programa ha incrementado significativamente, pasando de 25 a 35 millones de pesos. Esto ha permitido acumular una inversión de 138.4 millones de pesos, una cifra que supera el monto destinado durante las tres administraciones estatales anteriores en conjunto. Este compromiso financiero es clave para el dinamismo económico de la región.

Hidalgo ha logrado reducir su deuda pública en un 42 por ciento en menos de cuatro años, lo que complementa el panorama de estabilidad y crecimiento económico. Este contexto favorable genera un ambiente propicio para la inversión y el desarrollo de negocios, consolidando al estado como un referente en el país.

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JVR