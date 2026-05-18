Empresarios turísticos reconocen labor y coordinación durante Acamoto 2026

Empresarios turísticos reconocieron la labor de las autoridades de los tres órdenes de gobierno por la implementación del operativo interinstitucional durante el Acamoto 2026. Destacaron que este tipo de acciones representan un acierto pues permitieron salvaguardar la integridad de turistas , residentes y participantes , concluyendo con un saldo blanco y sin incidencias mayores; ante ello, calificaron como buena la coordinación entre la administración de la gobernadora Evelyn Salgado y las distintas instancias, para lograr este resultado.

Entrevistados por separado, el presidente de la Unión de Restauranteros del Bloque 3 de Puerto Marqués, Beto Palma Hernández, dijo que derivado de esta acción conjunta se evitaron accidentes y a diferencia del año pasado, no se presentaron decesos, lo que es positivo para Acapulco. Además, destacó que, con la llegada de turistas, se impulsa una derrama económica importante, que resulta de gran beneficio para la principal actividad del estado.

Por otra parte, el coordinador estatal de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), Alejandro Martínez Sídney señaló que la participación de la Guardia Nacional, Marina, Ejército y corporaciones de seguridad federal, estatal y municipal permitió que los resultados fueran positivos y que se mantuviera orden durante la presencia de los motociclistas.

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De igual manera coincidió en señalar que la llegada de visitantes durante este fin de semana generó importantes beneficios para los diferentes negocios del sector, como restaurantes, hoteles, taquerías y demás comercios locales en donde se dieron cita los turistas. Además, pidió trabajar con miras a la organización de eventos masivos con orden.

En tanto, el dirigente empresarial Jorge Laurel, expresó que, como resultado de esta coordinación, se generó una buena derrama económica y con incidentes menores, además que resaltó la estrecha coordinación de las autoridades estatales y federales, para evitar que se presentaran situaciones lamentables, tal como sucedió el año pasado durante el arribó masivo de motociclistas.

Por último, se pronunció por la llegada de turistas, en orden y con pleno respeto a los límites de velocidad, el uso de casco y sobre todo, acatando todas las disposiciones de las autoridades.

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JVR