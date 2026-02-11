Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba eliminar aranceles a Canadá

Capitolio de los Estados Unidos, sede de la Cámara de Representantes y del Senado.

Poco probable que se convierta en ley

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles eliminar los aranceles a Canadá impuestos por el presidente Donald Trump.

La Cámara, de mayoría republicana, votó 219-211 a favor de una resolución para poner fin a la emergencia nacional que Trump declaró para imponer los aranceles a Canadá al margen del acuerdo comercial con México y Estados Unidos.

Ahora, la resolución pasa al Senado, donde podría ser aprobada; sin embargo, es poco probable que se convierta en ley porque requeriría el apoyo de Trump .

A través de su plataforma Truth Social, Trump advirtió a republicanos en el Congreso que enfrentarían “graves consecuencias” en eventuales elecciones en caso de votar en contra de los aranceles.

“¡Cualquier republicano, en la Cámara o en el Senado, que vote en contra de los aranceles sufrirá las graves consecuencias en las elecciones, incluidas las primarias!”, amagó el mandatario conservador.

Recientemente, Trump amenazó con imponer un arancel del 100 por ciento a las importaciones de Canadá debido a un acuerdo comercial propuesto por ese país con China.

Con información de Reuters y Associated Press.

