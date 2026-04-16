Israel y Líbano inician tregua de 10 días tras semanas de escalada; así fueron los primeros minutos

Israel y Líbano iniciaron este 16 de abril de 2026 una tregua temporal de 10 días, en un intento por frenar la escalada de violencia que ha marcado las últimas semanas en Medio Oriente. El acuerdo, impulsado por Estados Unidos, busca abrir una ventana para negociaciones diplomáticas, aunque su arranque estuvo marcado por tensiones y ataques de último momento.

De acuerdo con reportes internacionales, el alto el fuego entró en vigor alrededor de las 21:00 GMT, luego de intensas gestiones encabezadas por el presidente estadounidense Donald Trump, quien anunció el pacto tras conversaciones con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y autoridades libanesas.

Sin embargo, los primeros minutos de la tregua reflejaron la fragilidad del acuerdo. Horas antes de su entrada en vigor, Israel lanzó una serie de bombardeos sobre territorio libanés, mientras que el grupo chií Hezbolá respondió con el lanzamiento de cohetes hacia zonas del norte israelí.

Esta dinámica evidenció que ambas partes mantuvieron operaciones militares activas hasta el último momento, una estrategia común en conflictos armados para fortalecer posiciones antes de una pausa.

La tregua se produce tras más de seis semanas de enfrentamientos que han dejado un saldo devastador, especialmente en Líbano, donde se reportan miles de víctimas y más de un millón de personas desplazadas. La infraestructura civil también ha sufrido daños significativos, lo que ha incrementado la presión internacional para alcanzar un cese de hostilidades.

A pesar del acuerdo, Netanyahu advirtió que Israel mantendrá presencia militar en zonas estratégicas del sur de Líbano, al considerar que esa medida es necesaria para garantizar la seguridad de su frontera norte.

El mandatario israelí señaló que su gobierno no retirará completamente a sus fuerzas mientras persista el riesgo de nuevos ataques por parte de Hezbolá, una postura que ha generado preocupación sobre la viabilidad del cese al fuego.

Aunque el acuerdo contempla la suspensión de operaciones ofensivas durante 10 días, la decisión israelí de conservar tropas en la zona añade un nuevo elemento de tensión.

Además, el pacto incluye la posibilidad de extender la pausa si ambas partes logran avances en las negociaciones. Washington ha planteado la opción de impulsar reuniones diplomáticas en los próximos días para buscar un entendimiento más duradero entre ambas naciones.

El conflicto entre Israel y Líbano se enmarca en una tensión regional más amplia, con la participación indirecta de actores como Irán, lo que complica cualquier intento de solución definitiva. Por ello, analistas consideran que esta tregua representa más una pausa táctica que un punto de inflexión en la crisis.

En este contexto, los próximos días serán clave para evaluar si el cese al fuego logra sostenerse o si la región vuelve a sumirse en un nuevo ciclo de violencia.

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MSL