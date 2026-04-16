Renuncia Todd Lyons, director interino del ICE y operador del plan migratorio de Trump

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, renunció a su cargo en medio de cuestionamientos por su papel como uno de los principales operadores del plan de deportaciones masivas impulsado por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, la salida será efectiva el 31 de mayo de 2026, tras una gestión marcada por el endurecimiento de las políticas migratorias y un creciente escrutinio político.

🚨 JUST IN: Acting ICE Director Todd Lyons has submitted his RESIGNATION to DHS Sec. Mullin, and will serve until May 31 — Fox's @BillMelugin_



Thank you for your service, patriot! 🇺🇸



Lyons oversaw the SURGE in deportations that we voted for, and it must continue! pic.twitter.com/i26DscCYu2 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 17, 2026

Lyons asumió la dirección interina del ICE en marzo de 2025, convirtiéndose en un actor central en la ejecución de operativos contra migrantes en situación irregular.

Bajo su liderazgo, la agencia reforzó redadas, detenciones y procesos de deportación, alineándose con la estrategia de mano dura promovida por la actual administración federal.

Su gestión lo colocó como uno de los funcionarios más visibles —y controvertidos— en el debate migratorio en Estados Unidos.

¿Qué destacó durante la gestión de Lyons?

El paso de Todd Lyons por el ICE estuvo acompañado de múltiples controversias. Durante su administración se reportaron muertes de migrantes bajo custodia en centros de detención, lo que generó cuestionamientos sobre las condiciones y protocolos dentro de estas instalaciones.

Asimismo, se intensificaron los operativos masivos en distintas ciudades, lo que provocó críticas por el impacto en comunidades migrantes.

A esto se sumaron señalamientos sobre posibles excesos en el uso de la fuerza y la implementación de medidas que ampliaban las facultades de los agentes, incluyendo acciones que, según especialistas, podrían vulnerar derechos civiles.

Durante su gestión, Lyons compareció ante el Congreso en diversas ocasiones para responder por el manejo del ICE, especialmente en temas relacionados con derechos humanos y la legalidad de los operativos.

Aunque oficialmente se informó que el funcionario dejará el cargo para integrarse al sector privado, su renuncia ocurre en medio de este entorno de críticas y tensiones.

Placa de agente de ICE en imagen ilustrativa ı Foto: Reuters

¿Qué sigue para el ICE?

Con la salida de Todd Lyons, el gobierno estadounidense deberá definir a un nuevo responsable para encabezar el ICE, en un momento clave para la política migratoria.

El relevo podría marcar continuidad o ajustes en la estrategia de deportaciones, en medio de un debate que no solo impacta a Estados Unidos, sino también a países como México, uno de los principales de origen de migrantes.

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MSL