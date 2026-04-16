¿Portada de L’Espresso realidad o montaje? La historia tras la foto del colono y la mujer palestina

La frontera entre la realidad y la información se ha vuelto el centro de una fuerte disputa internacional. El pasado 10 de abril, la revista italiana L’Espresso publicó una portada titulada “El Abuso”.

En ella se ve a un colono israelí armado burlándose de una mujer palestina en Cisjordania. Lo que buscaba ilustrar un reportaje sobre el avance de los asentamientos se convirtió en un conflicto diplomático, con acusaciones de propaganda y uso de Inteligencia Artificial (IA).

La respuesta de Israel fue inmediata. El embajador en Italia, Jonathan Peled, calificó la imagen como manipuladora y acusó a la revista de promover el odio. Aunque no pudo probarlo, sugirió que la foto podría estar generada por computadora.

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El video fue compartido por el fotógrafo para probar su trabajo ı Foto: Redes sociales

Por otro lado, el rabino Elchanan Poupko afirmó que la estética de la foto recordaba a la propaganda nazi y señaló que detalles como la barba y el equipo militar del hombre parecían falsos o montados.

Las pruebas del fotógrafo

Ante las dudas sobre la autenticidad, el fotógrafo Pietro Masturzo publicó un video del momento exacto de la captura para demostrar que no usó IA. Masturzo explicó el contexto de la escena.

La fotografía fue capturada el 12 de octubre en la aldea de Idhna, Cisjordania, en la época de cosecha de aceitunas.

En el lugar se encontraban presentes diversas familias palestinas, activistas internacionales y periodistas del New York Times, quienes fungieron como testigos del evento.

Según el fotógrafo, la escena ocurrió cuando un grupo de colonos llegó para interrumpir la cosecha, en ese momento, el hombre de la imagen fue captado imitando el sonido de un pastor arreando ganado, con la aparente intención de tratar a los palestinos como si fueran animales.

L’Espresso no ha retirado la publicación. El vicedirector, Enrico Bellvia, defendió el trabajo y aseguró que el medio siempre ha estado en contra del odio y el antisemitismo.

El reportaje busca denunciar la presión que viven las comunidades palestinas en los territorios ocupados.

Este caso demuestra la extrema tensión que rodea al conflicto en Oriente Medio. Hoy en día, incluso una fotografía real y con testigos es cuestionada bajo la sospecha tecnológica y las diferencias políticas.