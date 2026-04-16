Mujer hispana evita ser detenida por el ICE tras usar ‘Tarjeta roja’ de sus derechos | VIDEO

En redes sociales circula un video en el que una mujer hispana es abordada por agentes del ICE, pero antes de que ellos logren llevársela detenida, la señora logró librarlos cuando les leyó sus derechos que venían en una tarjeta roja, no les quedó más que retirarse.

En el video, que dura solo 2 minutos se puede ver a los agentes del ICE marcándole el alto a la mujer automovilista, ella les pregunta que si pueden hablarle en español y uno de ellos le dice que sí habla español.

“El motivo por el que te paré es que estamos haciendo una inspección de inmigración. Ocupo saber si usted tiene documentos para estar en este país, me permites tu ID”, le dijo el policía.

La mujer no dudó en defenderse y le preguntó que si ella había cometido algún tipo de infracción, a lo que el agente le dijo que no había cometido ninguna infracción, pero que las placas de su carro indican que el duelo del vehículo no está viviendo legalmente en Estados Unidos.

Este video genera un nuevo debate sobre los derechos de los migrantes en EE.UU.



Una automovilista hispana evitó ser detenida por agentes de ICE al leer una tarjeta roja con el marco legal que la protege sin importar su estatus en el país.



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La señora le responde que él no la puede parar a lo que el agente se identifica diciendo que es agente de inmigración y que está haciendo un operativo.

La mujer le dice que ella no pasó ningún puente, pero el agente del ICE la amenaza diciéndole que si ella no coopera la van a arrestar por obstrucción a las leyes y le pide su identificación nuevamente.

Automovilista saca tarjeta roja para proteger sus derechos y esto dije la card

La señora saca una tarjeta roja en la que vienen las indicaciones para proteger sus derechos.

“No deseo responder ninguna pregunta, estoy ejerciendo mis derechos bajo la quinta enmienda a guardar silencio. No doy mi consentimiento para ningún registro en virtud de mis derechos en la cuarta enmienda. Invoco mi derecho a la sexta enmienda a hablar con un abogado. ¿Estoy detenida o me puedo ir?“, le dijo la mujer.

El policía insistió en exigirle a la señora que le diera su identificación y le preguntó en varias ocasiones que si era ciudadana estadounidense.

La mujer se negó a hablar e insistió en que quería un abogado para poder hablar y le volvió a preguntar que si estaba detenida o se podía ir.

Al agente del ICE no le quedó de otra más que decirle a la señora que tuviera buen día y que se fuera.