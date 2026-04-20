Se investiga omisión y negligencia de funcionarios de Pemex por derrame en el Golfo: Sheinbaum

"Es muy importante que se dé toda la información" sobre derrame en el Golfo, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos (Pemex), junto con la Fiscalía General de la República, están investigando la omisión y negligencia de funcionarios en torno al derrame de petróleo registrado en el Golfo de México.

La mandataria detalló que las indagatorias se iniciaron luego de que se detectara hidrocarburo en playas, lo que derivó en la conformación de un grupo interdisciplinario integrado por dependencias federales y especialistas para determinar el origen del incidente.

Presidenta asegura que se investiga posible negligencia por derrame en el Golfo. ı Foto: Cuartoscuro.

“Se encontró que hubo una salida de petróleo cerca de una plataforma, separada de las chapopoteras naturales de Cantarell”, señaló la presidenta.

Indicó que, tras el análisis de imágenes satelitales y bitácoras operativas, se confirmó que sí ocurrió una fuga, aunque no se siguieron todos los protocolos establecidos.

“Al revisar todas las bitácoras se encuentra que en efecto hay una serie de trabajadores de Pemex que reportan que hubo una salida de petróleo (…) pero que no se siguieron todos los protocolos”, explicó la mandataria federal.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. ı Foto: Captura de video

Sheinbaum Pardo precisó que, ante estas irregularidades, se determinó separar de sus cargos a tres funcionarios que presuntamente no informaron de manera adecuada.

“Se separan del cargo a quienes presuntamente no informaron adecuadamente (…) para ver hasta dónde llega esto, si fue negligencia o una omisión”, dijo.

Asimismo, subrayó que la petrolera presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se deslinden responsabilidades y se determinen posibles sanciones. “Tiene que hacerse una investigación muy profunda”, enfatizó.

Logotipo de Pemex, en imagen ilustrativa. ı Foto: Especial

La presidenta defendió la decisión de transparentar el caso desde el inicio. “Es muy importante que se dé toda la información, porque nosotros no tenemos por qué esconder nada; malo sería que nos hubiéramos enterado y decir que nadie se entera”, sostuvo.

Como medida adicional, anunció la creación de un observatorio científico permanente para monitorear el Golfo de México mediante imágenes satelitales, con el fin de detectar a tiempo posibles manchas de hidrocarburo.

“Que esté observando el Golfo de manera permanente (…) para poder informar a tiempo y tomar todas las medidas”, explicó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am