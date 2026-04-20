Sheinbaum lamenta feminicidio de Edith Guadalupe en CDMX

Este lunes, Claudia Sheinbaum se refirió al tema del feminicidio informado el fin de semana en la capital del país.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó el feminicidio de la joven Edith Guadalupe en un edificio de la Avenida Revolución, colonia Mixcoac, en la Ciudad de México, e hizo un llamado para esclarecer todas las cuestiones relacionadas con el hecho que ha indignado a toda la capital mexicana.

Durante la conferencia matutina de este lunes desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que Bertha María Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) separó del cargo a funcionarios señalados de presuntamente haber pedido dinero a los familiares para acelerar el proceso, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

“Muy lamentable y triste. Entiendo que la Fiscal separó del cargo a estas personas, en lo que se hace la investigación para poder esclarecer todo lo relacionado con esta joven y la acusación”, sostuvo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo precisó que que la Fiscalía tendrá que hacer toda la investigación científica y la del presunto responsable del feminicidio: “Para poder esclarecer todo lo relacionado con esta joven y el presunto responsable que se está haciendo. La fiscalía tiene que hacer toda la investigación científica, no sólo de los testigos, sino la investigación del presunto responsable”.

Por último, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que Alcalde Luján “es una mujer con valores, honesta y pues vamos a darle el espacio para que presente todo el trabajo relacionado con esto”.

Este viernes 17 de abril de 2026, elementos de la Policía de Investigación localizaron sin vida a Edith Guadalupe, de 21 años, en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez.

Edith Guadalup había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles 15 de abril, tras asistir a una supuesta entrevista de trabajo.

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FGR