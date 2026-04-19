Detienen a dos de la facción ‘Los Chapitos’ en Mazatlán, Sinaloa; aseguran droga y armas largas

Detienen a dos de la facción "Los Chapitos" en Mazatlán, Sinaloa.

Autoridades federales detuvieron a dos presuntos integrantes de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, a quienes les decomisaron dosis de droga, armas largas y demás equipo.

Así lo informó el Gabinete de seguridad federal a través de una breve publicación en redes sociales, en donde destacó que la detención fue resultado de cateos en Mazatlán, derivados de labores de inteligencia e investigación.

A los detenidos les fueron decomisadas varias armas largas. ı Foto: SSPC

Como resultado, fueron detenidas dos personas, presuntamente integrantes de la citada célula delictiva, a quienes, además, les fue asegurado armamento.

Entre lo asegurado se encuentra un fusil Barrett, dosis de droga, granadas, equipo táctico y un vehículo. En una fotografía compartida por el Gabinete federal de seguridad, se aprecian otras armas largas que fueron decomisadas en la operación.

En la detención participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, en Mazatlán, Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron órdenes de cateo y detuvieron a dos integrantes del Cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos”.



Se aseguraron armas, entre ellas un fusil… pic.twitter.com/M4NeIsi7K1 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 19, 2026

El Gabinete federal de seguridad no ha dado más información ni ha emitido un comunicado completo sobre esta detención, por lo que se espera que más detalles sean dados a conocer en las siguientes horas o días.

Recordar que la facción “Los Chapitos” ha sido responsable de un repunte de violencia en algunas regiones de Sinaloa, debido a su enfrentamiento con la facción “Los Mayos” o “La Mayiza” del mismo Cártel de Sinaloa.

Este enfrentamiento responde a una pugna por la dirigencia del grupo criminal tras la detención del líder Ismael “El Mayo” Zambada en 2024.

En un boceto, Ismael Zambada y su abogado Frank Perez, en la corte de Nueva York. ı Foto: Reuters

Zambada García enfrenta un juicio en Estados Unidos por varios delitos relacionados con el narcotráfico, a causa de su rol como histórico líder del Cártel de Sinaloa. Entre estos delitos se encuentran empresa criminal, narcotráfico, lavado de dinero, así como conspiración para asesinar y posesión de armas.

La audiencia de sentencia de “El Mayo” Zambada está programada para el 18 de mayo. Previamente, el líder criminal había aceptado un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos, que le permitiría librar la pena máxima, si bien aún se espera una condena de más de 70 años.

Autoridades estadounidenses enfatizaron que Zambada García “morirá en la cárcel”, como lo dijo en su momento la entonces fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi.

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