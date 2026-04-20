Día Mundial de la Marihuana, ‘4/20’: ¿Por qué se celebra en esta fecha?

¿Por qué se celebra el 420, Día Mundial de la Marihuana, el 20 de abril?

El 20 de abril es un día especial para la comunidad cannábica. Estemos de acuerdo con ello o no, es el día en que quienes consumen marihuana de forma recreativa celebran esta actividad, y toda la cultura alrededor de ella. Se conoce a esta efeméride como el Día del Consumo del Cannabis o, coloquialmente, Día Mundial de la Marihuana.

Aunque la fecha no es una efeméride reconocida oficialmente, en la cultura popular el 20 de abril es el día adecuado para reconocer la importancia del consumo recreativo de esta planta y romper los estigmas alrededor de ello.

Aspecto de una concentración en las llamadas "zonas libres" para consumo de cannabis en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Pero, ¿por qué el 20 de abril? Aunque la respuesta parezca intuitiva, hay mucho más detrás de ello. Te contamos el origen del 4/20.

¿Por qué se celebra el Día del Consumo de Cannabis, 4/20, el 20 de abril?

El 20 de abril es el día en el que los consumidores de cannabis buscan romper estigmas por el uso recreativo, mientras que, quienes están en contra, profundizan las reflexiones sobre la prohibición.

El porqué de esta fecha es sencillo. Responde al código que se ha adoptado por la comunidad cannábica, donde el número “420” se ha convertido en un llamado a fumar marihuana.

Un consumidor de cigarro electrónico o vaporizador, durante una marcha por el 420, en imagen de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Así, en el calendario de Estados Unidos, donde el mes va antes que el día, el 20 de abril se lee como “4/20”, es decir: abril (04), día 20.

Aunque en México usamos otro calendario, que pone el día antes que el mes, por cercanía cultural se ha adoptado esta fecha.

¿Cuál es el origen del número 420?

Una historia más interesante es cómo se relacionó el número 420 con el acto de fumar marihuana.

La historia de origen más aceptada se remonta a Estados Unidos en los años 70, cuando, en California, cuna de la contracultura y la psicodelia, un grupo de amigos llamados “Los Waldos”, se reunía al término de sus clases en la secundaria San Rafael para fumar.

Esto siempre ocurría en la tarde, cuando los demás estudiantes habían terminado sus actividades. En algún momento se dieron cuenta de que siempre se encontraban a la misma hora, a las 4:20 de la tarde, lo que habría motivado el origen del código numérico.

En los años 90, la revista High Times publicó la historia de “Los Waldos” y su ritual, lo que contribuyó a la popularización del término “420”.

No obstante, existen otras teorías del origen de este código cannábico. Algunos afirman que se trata de un código policial. Otros especulan que proviene de la canción “Rainy Day Women Nos. 12 & 35” del cantautor Bob Dylan, pues la multiplicación de 12 por 35 da 420.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am