Odalys Ramírez y Pato Borghetti se casan en pequeña boda tras 15 años de novios

Tras 15 años de noviazgo, Odalys Ramírez y Pato Borghetti se casaron en un pequeña boda con apenas 12 invitados, donde se limitaron a invitar a solo sus seres queridos más cercanos, sus hijos y padres.

La boda se llevó a cabo este 2 de enero del 2026 y marca el inicio de un nuevo capítulo en la relación de Odalys Ramírez y Pato Borghetti. La pareja decidió casarse en Cancún y se compartieron detalles de su boda íntima.

La revista Hola! obtuvo la exclusiva del casamiento y las primeras fotos. La conductora lució un vestido de Benito Santos, blanco ajustado tipo strapless con detalles de encaje y un velo clásico corto.

Por otro lado, Pato eligió un traje color azul claro con una camisa blanca y un detalle de rosas blancas y rosas en la solapa. La feliz pareja posó en compañía de sus hijos frente al arco en el que se dieron el ‘sí’ después de varios años.

“Somos 12 personas. Quisimos algo muy pequeño, con la familia súper directa nada más”, reveló Pato en entrevista con la revista especializada. La ceremonia se llevó a cabo en la playa del Hotel Sensira Resort Cancún.

“Nos parecía muy mágico empezar el 2026 con una ceremonia que celebrara el amor, que es a lo que le hemos apostado estos años”, confesó Odalys por su parte, quien también aseguró que la presencia de sus hijos le dio un toque aún más especial a la unión.

Dijo: “Una de las ventajas de casarnos 15 años después, con nuestros hijos ya grandes, es que fueron muy participativos en la organización”, confesó. “El momento más especial fue cuando leímos los votos y brindamos todos en familia por tantos años de construir memorias”, agregó.

Semanas antes de la boda en Cancún, Odalys Ramírez y Pato Borghetti acudieron en solitario al registro civil en la Ciudad de México para sellar su historia de amor ante la ley a través de una ceremonia civil discreta.

“Decidimos hacerlo ahora, porque siempre hemos sido una pareja poco tradicional y nos ha funcionado muy bien. Ahora que tenemos a nuestros papás, nuestros hijos grandes y conscientes, nos pareció que era una bonita manera de celebrar nuestro 15 aniversario”, explicó Odalys Ramírez a Hola!