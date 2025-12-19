Pato Borghetti se despide de Venga la Alegría y rompe en llanto | VIDEO

Pato Borghetti anunció este viernes su salida del matutino Venga la Alegría, después de casi 10 años en el programa de TV Azteca. El conductor no pudo evitar romper en llanto tras decir que estaba muy agradecido por la oportunidad.

La transmisión conmovió no solo a Pato Borghetti y a sus compañeros, sino también a la audiencia de Venga la Alegría, quienes reaccionaron a la noticia con sorpresa, pues nadie esperaba la despedida del argentino.

El famoso rompió en llanto después de que vio a Ismael Zhu, quien también forma parte del programa, llorar por la impresión de la salida de su amigo. "Chino querido , me mataste . Venía bien hasta que te quebraste y me fui contigo“, confesó en redes sociales.

Pato Borghetti se despide de VLA

La producción del matutino dejo listo un reportaje especial para despedirse del argentino, donde revivieron momentos importantes en su paso por el programa.

Fueron casi 10 años de pasar todas las mañanas juntos. De muchas alegrías, de algunos momentos difíciles y de tantos y tantos recuerdos (...) Por eso, no hagamos de este día un adiós. Convirtamos este momento en un hasta pronto”, se escucha decir en el reportaje de despedida de Pato Borghetti.

Posteriormente, el conductor dedicó unas palabras y explicó que anunció su salida del programa con tiempo para poder procesarlo de la manera correcta. “Me voy satisfecho porque siempre di todo, siempre me entregué al máximo y misión cumplida, misión cumplida (...) Vamos a seguir siendo familia de alguna forma”, concluyó.

El presentador de 51 años de edad compartió que ponía fin al ciclo con el programa por formar parte de otros proyectos dentro de la empresa, por lo que no lo dejaremos de ver en la señal de Azteca Uno.

Hasta ahora, se desconoce si llegará algún otro conductor a Venga la Alegría que sea el encargado de sustituir a Pato Borghetti o si la plaza permanecerá vacía.