Pato Borghetti es hospitalizado de emergencia, ¿Cuál es su estado de salud?

El conductor Patricio ‘Pato’ Borghetti encendió las alarmas en el público de Venga la Alegría y sus seguidores tras dar a conocer que fue hospitalizado de emergencia. La noticia fue revelada en el matutino de TV Azteca, donde sus compañeros desearon una pronta recuperación.

Fue Ricardo Casares quien informó sobre la hospitalización de Pato Borghetti y desató preocupación entre los televidentes y seguidores del famoso, quienes comenzaron a preguntar cuál era el estado de salud del conductor y qué le había pasado.

“Un amigo nuestro, muy querido, tuvo que hacer una parada en el hospital, pero sabemos que vas a estar bien. Te amamos, Pato, te queremos y te mandamos mucho ánimo”, expresó Ricardo Casares en vivo en Venga la Alegría.

¿Cuál es el estado de salud de Pato Borghetti?

A través de su cuenta de Instagram, el famoso dio detalles de lo que le sucedió para evitar generar mayor preocupación entre sus seguidores. De este modo, reveló que se encuentra estable y con una recuperación en proceso.

“¡Gracias, gracias, gracias! ¡Un buen susto a tiempo puede ayudar a hacer algunos cambios en los hábitos alimenticios y de ejercicio para tener mejor salud! ¡No debería ser así, deberíamos aprenderlo antes de situaciones más complicadas! Pero agradezco tener la oportunidad de aprenderlo ahora", indica el actor en la descripción.

En ese sentido, el famoso compartió un video donde se le ve bastante optimista, ya de regreso en casa: “Ya estamos en casa muy contento, ya pasó el susto mayor, pero salió todo super bien, voy a tomarme un ratito para agradecerle a toda la gente que me escribió con muestras de cariño y de apoyo, de verdad que se siente muy lindo a toda la gente que me pregunta”, dijo.

También mencionó cuando podría volver a la televisión: “Espero el lunes poder ya ir al programa. La recomendación del doctor es que me vaya con calma, pero el lunes ya estoy yendo a trabajar, así que el lunes ya estaría en Venga la Alegría, gracias a todos mis compañeros también por el cariño”.

“Gracias por estar al pendiente, ya pasó lo difícil, así que ahora a recuperarme tranquilo y nos vemos por ahí pronto”, agradeció Patricio Borghetti, sin dar más detalles sobre qué le pasó para terminar hospitalizado.