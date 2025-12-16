¿Son novios? Karina Torres y Dr. Miguel Padilla tienen romántica cita: ‘Comimos muy rico’

Parece que se desarrolla una interesante historia de amor entre Karina Torres y el Doctor Miguel Padilla, ambos creadores de contenido que han dado de qué hablar al anunciar que salieron juntos a cenar este lunes 15 de diciembre.

Fue a través de sus redes sociales que Karina Torres y el Dr. Miguel Padilla compartieron una foto en donde los podemos ver a ambos en la calle. “Comimos muy rico”, dice un texto y además muestran una foto de una mesa con alimentos en un restaurante.

Karina Torres y Dr. Miguel Padilla tienen romántica cita ı Foto: Redes sociales

La mujer trans por su parte habló durante una transmisión en vivo un poco sobre su relación con el influencer, mostrando un poco su interacción en los mensajes de ellos que se comparten.

Karina también compartió que fue el doctor quien la invitó a ella a comer. “El 15 de diciembre va a venir a CDMX para irnos a comer. Me invitó a un restaurante paquistaní”, detalló mientras la arreglaban para una obra de teatro.

Aunque se ofrecieron a maquillarla para la cita, ella confesó que prefería irse sin maquillaje y solo con máscara de pestañas, pues así la podría ver al natural.

Así comenzó el ‘romance’ de Karina Torres y el Dr. Miguel Padilla

Fue hace un mes que el Dr. Miguel Padilla y Karina Torres encendieron las redes sociales con un intenso beso que se hizo viral y desató todo tipo de opiniones por quienes no esperaban el apasionado momento que se vivió entre ellos.

En su momento, el médico admitió que le parecía que la integrante de Las Perdidas era muy atractiva, por lo que no quiso desaprovechar la oportunidad de darle un beso. “Tiene una carita que desde que la ves [...] Está hermosa, tiene un cuerpazo y además huele bien riquísimo, como a florecitas”, admitió él.

“Yo le dije directamente ‘oye, me gustaste, ¿Qué onda?’ y por eso me dio la oportunidad de darle un beso y pues obviamente yo la iba a tomar, ¿Qué tonto la iba a desaprovechar?“, compartió y agregó que estaba dispuesto a salir con ella si Karina le daba la oportunidad.