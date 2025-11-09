El Dr. Miguel Padilla habla de su atrevido beso con Karina Torres: ‘Cuando quiera, aquí estoy’ | VIDEO

El Dr. Miguel Padilla habla de su atrevido beso con Karina Torres

Karina Torres y el Dr. Miguel Padilla se volvieron tendencia cuando se difundió un video en el que ambos se daban un tremendo beso que sorprendió a millones de personas por la intensidad del mismo.

El video fue grabado a inicios de noviembre y con el tiempo fue ganando popularidad entre los Internautas. Ahora, el Dr. Miguel Padilla reaccionó al video viral y habló sobre su experiencia con Karina Torres, revelando los pormenores de su encuentro.

El beso entre el Dr Miguel Padilla y la Lic Karina Torres debo admitir que me prendió jajajajaja, no mms que besote alv.#LaGranjaVIP pic.twitter.com/aabMoriPVt — Soy Marbe (@BellaIndirecta) November 8, 2025

Después de momentos de incertidumbre sobre las opiniones de los protagonistas del candente video, en sus redes sociales, el joven mexicano decidió reaccionar a una de las preguntas más comentadas de las últimas horas en sus redes sociales.

Sorprendido por la viralidad del momento, el hombre decidió sincerarse y hablar abiertamente de cómo vivió la situación. “Te puedo decir que ella es hermosísima, está preciosa”, dijo.

“Tiene una carita que desde que la ves [...] Está hermosa, tiene un cuerpazo y además huele bien riquísimo, como a florecitas”, admitió él mientras recordaba con emoción el momento que vivió con la famosa amiga de Wendy Guevara.

Él admitió que fue el primero en mostrar interés de los dos, pues se acercó y le confesó que sintió una atracción: “Yo le dije directamente ‘oye, me gustaste, ¿Qué onda?’ y por eso me dio la oportunidad de darle un beso y pues obviamente yo la iba a tomar, ¿Qué tonto la iba a desaprovechar?“, compartió.

Miguel incluyó que supuestamente quedó con Karina de que irían a cenar en algún otro momento, aunque justificó que ella es una mujer muy ocupada y él por su lado, trabaja la mitad del año fuera de México. “Cuando quiera, aquí estoy”, finalizó.

