Robot humanoide gana carrera y supera el récord humano de media maratón en China

Un robot humanoide ganó una media maratón para robots en Beijing y superó el récord mundial humano, en una muestra de los avances tecnológicos de China.

El ganador, de Honor, fabricante chino de smartphones, completó la carrera de 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, esto de acuerdo con una publicación en la red social WeChat del Área de Desarrollo Económico-Tecnológico de Beijing, también conocida como Beijing E-Town, donde arrancó la carrera.

Ese tiempo fue más rápido que el del actual poseedor del récord mundial humano, el ugandés Jacob Kiplimo, quien completó la misma distancia en unos 57 minutos en marzo, en la carrera de ruta de Lisboa.

El robot completó la carrera de 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos ı Foto: AP

La prueba, que se celebró en paralelo a la carrera para humanos, no estuvo exenta de contratiempos: un robot se desplomó en la línea de salida y otro chocó contra una barrera de contención.

Beijing E-Town indicó que alrededor del 40% de los robots recorrieron el circuito de forma autónoma, mientras que los demás fueron controlados a distancia.

Por su parte, el medio estatal Global Times informó que un robot aparte de Honor, controlado a distancia, fue el primero en cruzar la meta en 48 minutos y 19 segundos. Pero señaló que el ganador utilizó navegación autónoma y recibió el campeonato conforme a las reglas de puntuación ponderada del evento.

La televisora estatal CCTV también reportó que los segundos clasificados, que también eran de Honor y usaron navegación autónoma, terminaron la carrera en aproximadamente 51 minutos y 53 minutos, respectivamente. Un robot actuó como agente de tránsito para dirigir a los participantes con gestos de brazo y su voz, añadió CCTV.

Humanoid robots hit the ground running in the Beijing E-Town humanoid robot half-marathon on Sunday, competing in both autonomous navigation and remote-controlled categories. #marathon #Beijing #HumanoidRobot pic.twitter.com/dxacB1BzH2 — China Xinhua News (@XHNews) April 19, 2026

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LMCT