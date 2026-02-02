Leonardo Almaguer, diputado del PT en Jalisco, estuvo preso por crimen organizado

Leonardo Almaguer Castañeda, diputado local del Partido del Trabajo (PT) en Jalisco, estuvo preso por los delitos de robo y delincuencia organizada, de acuerdo con documentos oficiales y que fueron exhibidos por la prensa estatal.

Leonardo Almaguer Castañeda fue detenido en septiembre de 2004 y recluido en el Reclusorio Preventivo del Estado de Jalisco, tras ser señalado como integrante de una banda dedicada al robo de camiones repartidores de cerveza, consignaron medios locales,

La organización criminal, se consignó, operaba de manera estructurada y estaba conformada por estudiantes universitarios y un profesor, quienes interceptaban vehículos de carga para despojar a los choferes de la mercancía.

Leonardo Almaguer Castañeda. ı Foto: Especial.

Las investigaciones detallan que la banda en la que participaba Leonardo Almaguer Castañeda robó al menos nueve camiones y que, en uno de los atracos, el mencionado habría amenazado con un arma de fuego al conductor y a su acompañante.

Leonardo Almaguer Castañeda fue procesado por los delitos de robo calificado y delincuencia organizada, mientras que otros integrantes del grupo enfrentaron procesos penales similares.

Casi tres años después, en febrero de 2007, Leonardo Almaguer Castañeda solicitó la suspensión condicional del proceso.

De acuerdo con el expediente, citado por la prensa estatal, la suspensión se otorgó tras el pago de una cantidad económica fijada conforme al artículo 71 del Código Penal, lo que le permitió recuperar su libertad sin una sentencia condenatoria.

A pesar de estos antecedentes, Leonardo Almaguer Castañeda logró registrarse y llegar al Congreso de Jalisco como diputado local por el PT, partido que forma parte del bloque aliado de Morena en el Poder Legislativo. La legislación electoral establece como requisito no contar con antecedentes penales para ser candidato, situación que genera cuestionamientos sobre su elegibilidad y los filtros aplicados por las autoridades electorales.

Actualmente, el legislador integra comisiones relacionadas con asistencia social, infancia y derechos humanos, y se presenta públicamente como luchador social.

