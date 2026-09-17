Los destinos de México conquistan París rumbo a la cumbre de 2027

México tendrá una presencia histórica en el mercado turístico europeo tras confirmarse su designación como País Invitado de Honor en la cumbre internacional IFTM Top Resa 2027, celebrada anualmente en la capital francesa.

El anuncio oficial fue realizado en París por la subsecretaria de Turismo, Nathalie Desplas, y la representación diplomática mexicana, en el marco de la conmemoración de los 200 años de relaciones bilaterales entre México y Francia.

Esta distinción estratégica permitirá impulsar la llegada de viajeros europeos a las 32 entidades del país, promocionando no solo los destinos tradicionales de playa, sino a las comunidades locales, pueblos indígenas, tradiciones y gastronomía nacional.

Sobre el alcance de esta estrategia, Desplas destacó que el objetivo va más allá de un escaparate comercial: “Queremos que Francia conozca a las personas que hacen posible cada experiencia, las comunidades y las tradiciones que hacen de México un destino único”.

#Comunicado Sectur 📣



México será País Invitado de Honor de IFTM Top Resa 2027 en París. 🤩🇫🇷



La designación permitirá ampliar la presencia de México en el mercado europeo mediante una participación de mayor alcance en la edición 2027 de esta importante feria turística. México… pic.twitter.com/0Fh2qEbpck — SECTUR México (@SECTUR_mx) September 17, 2026

La delegación mexicana concluyó su participación en la edición 2026 de este encuentro con un pabellón de 280 metros cuadrados. Ahí, destinos como Quintana Roo, Los Cabos, Guanajuato, Michoacán y el Tren Maya entablaron negociaciones con turoperadores y aerolíneas globales.

Como parte de estas acciones de promoción, la emblemática Torre Eiffel albergó el encuentro “México está de moda en Francia”, donde ante 150 agentes de viajes y medios especializados se exhibió la riqueza cultural de estados como Nayarit, Jalisco y Puebla.

Francia se consolida como el tercer mercado emisor de turistas más relevante de Europa para México. Tan solo en 2025, cerca de 292 mil visitantes franceses arribaron por vía aérea a suelo nacional, representando la segunda opción preferida en América para este segmento.

El flujo turístico registra una tendencia al alza continua. Durante el primer trimestre de 2026, más de 95 mil pasajeros provenientes de Francia volaron a destinos mexicanos, un crecimiento del 2.5 por ciento en comparación con el mismo periodo del año previo.

Esta iniciativa forma parte de la política exterior implementada por el Gobierno de México para posicionar al turismo como un motor de desarrollo económico local, generación de bienestar y cooperación internacional en los principales foros globales.

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MSL