México alberga el Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU

El recinto del Autódromo Hermanos Rodríguez albergó las actividades académicas y paneles del Congreso Mundial de Turismo Deportivo.

Uno de cada 10 turistas internacionales que viajan a México lo hace motivado por actividades o competencias deportivas. Este segmento concentra el 10% del gasto turístico en el país y registra un crecimiento constante del 28% anual.

Para aprovechar esta tendencia, la Ciudad de México alberga la cuarta edición del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo, del 7 al 9 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Es la primera ocasión en que este encuentro internacional se celebra en el continente americano.

La cumbre reúne a 520 asistentes de 30 países, 18 embajadas, autoridades ministeriales y 25 panelistas internacionales. El programa incluye 75 conferencias y talleres para analizar estrategias de inversión, infraestructura e impulso a las economías locales a través del deporte.

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, reafirmó el compromiso de la capital para alojar certámenes globales de alto impacto. ı Foto: Especial.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que el país cerrará este año con 295 eventos deportivos distribuidos en las 32 entidades federativas. Esta agenda proyecta una ocupación superior a los 60 mil cuartos-noche en hoteles nacionales.

“Este congreso permite mostrar al mundo las capacidades de México como anfitrión, diversificar la actividad turística y llevar visitantes, inversión y derrama económica a distintos destinos”, puntualizó la titular de Sectur.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, resaltó que la Ciudad de México cuenta con la infraestructura y experiencia necesarias para albergar eventos globales de alto impacto, como el Gran Premio de Fórmula 1, el Maratón de la Ciudad de México y el México City Open de tenis.

Asimismo, la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Nasser Al Nowais, explicó que el turismo deportivo representa el 10% de la venta turística global. Subrayó que su verdadero valor radica en dejar beneficios duraderos como nuevos empleos, negocios e infraestructura.

Por su parte, el presidente de CONCANACO SERVYTUR México, Octavio de la Torre de Stéffano, afirmó que el desafío principal consiste en garantizar que las ganancias de los grandes certámenes beneficien a los pequeños negocios y comercios familiares en las comunidades anfitrionas.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, presentó las proyecciones de derrama para las 32 entidades. ı Foto: Especial.

El encuentro concluye con visitas técnicas de los delegados a recintos emblemáticos de la capital mexicana, entre ellos el Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología y el Palacio de Bellas Artes, promoviendo la oferta cultural y turística nacional.

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JVR