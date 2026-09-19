Almirante Ojeda Durán es asesor en la Marina

Rafael Ojeda Durán fue titular de la Semar del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, durante todo el sexenio del expresidente López Obrador.

El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, reportó en sus declaraciones patrimoniales que, desde el inicio de la actual administración, el 1 de octubre de 2024, se desempeña como Asesor D del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, con ingresos netos anuales superiores a dos millones de pesos.

En los mismos registros aparecen dos créditos hipotecarios que suman seis millones 359 mil 609 pesos. Sin embargo, entre 2021 y 2026 el exfuncionario no declaró la adquisición o propiedad de casa, departamento o terreno alguno. Además, existe una diferencia de más de 3.5 millones de pesos entre el monto de los adeudos reportado en 2021 y el declarado a partir de 2022.

La información forma parte de la desclasificación e integración pública del historial patrimonial de 69 militares en activo y nueve exfuncionarios de la Secretaría de Marina (Semar), dada a conocer este viernes por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

De acuerdo con su declaración de modificación patrimonial de 2025, Ojeda Durán ocupa el puesto de Asesor D del secretario de Marina, con nivel salarial SM04 y fecha de toma de posesión del 1 de octubre de 2024. Ese año reportó un ingreso neto anual de dos millones cuatro mil 282 pesos. Para 2026, declaró ingresos por dos millones 40 mil 558 pesos.

El registro contrasta con la postura de la Semar, que ha precisado que Ojeda Durán se encuentra formalmente en situación de retiro y no ejerce funciones propias de un miembro en servicio activo. La dependencia explicó que, conforme al decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1988, los exsecretarios de Marina fungen como asesores por la trayectoria acumulada durante su carrera militar. Esa función “es de carácter honorario y no implica una remuneración adicional por concepto de asesoría”.

En sus declaraciones tampoco aparece la correspondiente a la conclusión de su encargo como secretario de Marina, trámite que debía realizarse en 2024, tras su salida del Gabinete federal.

Con cinco décadas de servicio en la Armada de México, el historial patrimonial no reporta cuentas bancarias, inversiones a plazo, fondos de ahorro ni joyas a. El único activo declarado, además de sus ingresos, es una camioneta Endeavor Limited 2009, con valor de 285 mil 913 pesos.

En contraste, registra dos créditos hipotecarios contratados en diciembre de 2020: uno con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), por cuatro millones 559 mil 609 pesos, y otro con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), por un millón 800 mil pesos.

Las normativas de ambas instituciones contemplan la constitución de un inmueble como garantía para otorgar créditos hipotecarios. No obstante, en ninguna de las declaraciones patrimoniales revisadas, correspondientes de 2021 a 2026, Ojeda Durán reportó la adquisición o propiedad de una casa, departamento o terreno.

Los registros también muestran variaciones en los adeudos. En mayo de 2021 asentó un único crédito por nueve millones 929 mil 221 pesos, atribuido conjuntamente al ISSFAM y Banjercito.

Para 2022, el adeudo apareció separado en los dos créditos originales, que en conjunto sumaban seis millones 359 mil 609 pesos. La diferencia supera los 3.5 millones de pesos y no está acompañada de una explicación administrativa pública en las declaraciones. Entre 2022 y 2024, los saldos de ambos créditos se mantuvieron sin cambios respecto de los montos otorgados en 2020, pese a que los créditos institucionales del sector defensa contemplan el descuento directo sobre las percepciones de los beneficiarios.

Ojeda Durán ha sido mencionado en la investigación por huachicol fiscal en aduanas marítimas. La defensa de los exmarinos Manuel y Fernando Farías Laguna, solicitó que declare como testigo en las audiencias de imputación por delincuencia organizada y contrabando de combustible. El 28 de agosto fue citado, pero la FGR informó que no pudo localizarlo.

Está en retiro y su labor es honoraria, aclara la Semar

| Por Tania Gómez |

La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) aclaró el estatus jurídico y laboral del almirante José Rafael Ojeda Durán, al precisar que el exfuncionario se encuentra formalmente en situación de retiro y no ejerce funciones en activo en la institución.

La dependencia detalló que, conforme al Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1988, todos los exsecretarios fungen como asesores debido a la trayectoria acumulada durante su carrera militar. No obstante, la institución remarcó que esta función “es de carácter honorario y no implica una remuneración adicional por concepto de asesoría”.

5 décadas, al menos, la trayectoria del almirante en la Armada

Al abordar el aspecto financiero del exsecretario, la Semar puntualizó que “la percepción económica que recibe corresponde a su jerarquía de almirantes, conforme a los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

La dependencia fue enfática al señalar el origen de los recursos presupuestales, al especificar que la situación económica del exsecretario “deriva del régimen jurídico aplicable a quienes han ocupado la titularidad de la Secretaría de Marina y no de una contratación, nombramiento o remuneración adicional otorgada por la actual administración”.

Rafael Ojeda Durán, en una imagen tomada en agosto de 2024 ı Foto: Cuartoscuro

La institución concluyó que, para efectos estrictamente administrativos, el jefe naval “funge como asesor honorario del alto mando de la Secretaría de Marina”, en apego al marco normativo vigente desde 1988 y percibe únicamente los ingresos normados para su rango militar en retiro.