Ratifica Comisión Permanente a Esteban Moctezuma como embajador en Bélgica y la Unión Europea

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica y ante la Unión Europea, cargo que desempeñará de manera concurrente ante el Gran Ducado de Luxemburgo.

El dictamen fue aprobado con 28 votos a favor, ocho en contra del PAN y PRI y ninguna abstención, tras un debate en el que el Partido Acción Nacional (PAN) cuestionó el desempeño del exembajador en Estados Unidos y sostuvo que el nombramiento representa un “premio” político.

El senador panista José Máximo García vinculó el relevo de Moctezuma en Washington con el deterioro de la relación bilateral con Estados Unidos y con la decisión anunciada por ese país respecto al T-MEC.

“La negativa de Estados Unidos a ratificar el tratado en sus términos es un mensaje claro: México ha dejado de ser visto como un socio confiable para ser tratado como un riesgo geopolítico”, afirmó.

Al presentar el dictamen, el senador Alejandro Murat destacó la trayectoria de Moctezuma y aseguró que su principal tarea será fortalecer la relación de México con Europa en el contexto de la diversificación comercial.

“Equipo México es lo que quiere hacer Esteban Moctezuma como embajador de la Unión Europea para darle beneficios a la sociedad mexicana”, afirmó. Agregó que uno de los objetivos será “potenciar esa gran oportunidad” para incrementar el comercio con la Unión Europea sin dejar de lado el T-MEC.

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FGR