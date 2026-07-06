PRI llama a fortalecer prevención frente a intensas lluvias en gran parte del país

Ante las intensas lluvias registradas en diversas entidades del país durante las últimas semanas, el diputado federal del PRI, Mario Calzada Mercado, afirmó que estos fenómenos evidencian la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y la coordinación entre autoridades y ciudadanía para reducir riesgos y proteger a la población.

El integrante de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de Diputados señaló que los fenómenos hidrometeorológicos representan uno de los principales desafíos para la seguridad de las familias mexicanas, por lo que consideró indispensable mantener una política permanente de prevención, capacitación y atención oportuna.

Calzada Mercado destacó que la gestión integral del riesgo debe consolidarse como una prioridad en las políticas públicas, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y disminuir los efectos de las lluvias, inundaciones y otros desastres naturales.

Fuertes lluvias azotan gran parte del país ı Foto: Cuartoscuro

El legislador reconoció el trabajo que realizan diariamente los integrantes de Protección Civil, cuerpos de bomberos, personal de emergencias, servicios médicos, fuerzas de seguridad y voluntarios que atienden las contingencias derivadas de las precipitaciones y otros fenómenos naturales en distintas regiones del país.

Asimismo, aseguró que desde la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres continuará impulsando iniciativas y acciones legislativas orientadas a fortalecer la capacidad institucional para atender emergencias, mejorar los mecanismos de respuesta y fomentar una mayor cultura de la prevención entre la población.

Finalmente, el diputado por el quinto distrito de Querétaro hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las recomendaciones de las autoridades y reportar oportunamente cualquier situación de riesgo, con el propósito de salvaguardar la integridad de las familias y de sus comunidades.

Fuertes lluvias provocan encharcamientos ı Foto: X, @Bomberos_CDMX

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LMCT