PRI pide no dividir voto y generar un bloque opositor

Alejandro Moreno Cárdenas, senador y presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), durante la XLIII Reunión Plenaria “José ‘Lito’ Jara”, realizada en la Casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de la República

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el expresidente nacional del desaparecido PRD, Jesús Zambrano, coincidieron en la necesidad de construir un gran bloque opositor rumbo a las elecciones de 2027, al advertir que la creación de nuevos partidos políticos y la falta de acuerdos entre las fuerzas opositoras sólo favorecerían a Morena.

Al participar en la XLIII Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) ambos políticos, entrevistados por separado, llamaron a privilegiar la unidad por encima de los intereses partidistas para competir en los próximos procesos electorales.

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Al respecto, Alejandro Moreno Cárdenas sostuvo que, ante el surgimiento de nuevas fuerzas políticas nacionales en el país, la prioridad debe ser construir una amplia coalición que permita competir por la Cámara de Diputados, las gubernaturas y otros cargos de elección popular que estarán en disputa en 2027: “Hoy necesitamos un bloque opositor. Hay que pensar en México antes de pensar en cualquier interés partidista”.

Al ser cuestionado sobre los nuevos partidos políticos, el dirigente priista aseguró que, lejos de fortalecer a la oposición, esas organizaciones podrían fragmentar el voto y beneficiar a Morena, por lo que consideró que: “Lo único que hace la creación de nuevos partidos es la división; pulveriza el voto opositor y aquí lo que se necesita es pensar en México, pensar hacia adelante, un gran bloque opositor para ganarle a Morena”.

Como ejemplo, mencionó el caso de Chihuahua, donde consideró que sería un error que PRI, PAN, Movimiento Ciudadano (MC) y otras fuerzas políticas compitieran por separado: “¿Ustedes creen que es inteligente que haya un candidato del PRI, uno del PAN, uno de Movimiento Ciudadano y Morena vaya junto (en alianza con PVEM y PT) ?, ¿No creen que es más importante hacer un gran bloque opositor?”.

Moreno Cárdenas aseguró que el PRI mantiene la disposición de construir una coalición y advirtió que, de no concretarse, su partido competirá solo, aunque consideró que los ciudadanos deberán conocer qué fuerzas políticas rechazaron el acuerdo: “El PRI está puesto para la coalición, pero si no hay una coalición, nosotros vamos a competir; que el pueblo de México sepa qué partidos políticos no quisieron hacer una coalición”.

En el mismo sentido, Jesús Zambrano Grijalva, exlíder nacional del PRD hasta el 2024, fecha de su extinción, anunció que continuará con el impulso de un acuerdo entre las fuerzas políticas de oposición y adelantó que insistirá particularmente con el PAN, para dejar de lado las diferencias partidistas.

“Voy a continuar en la ruta de insistir con nuestros amigos de otros partidos, particularmente del PAN; que dejen a un lado el celo partidista, que hoy a lo único que contribuye es a la división de las fuerzas opositoras que se identifican con la democracia y que sumemos, junto con los llamados que se han hecho desde el PRI, con otras fuerzas y con otros ciudadanos”, afirmó.

El exdirigente perredista explicó que mantiene diálogo con liderazgos de lo que fue el PRD en distintas entidades, incluso en aquellas donde el partido perdió el registro local, así como con ciudadanos sin militancia partidista, con el objetivo de fortalecer un proyecto opositor.

“Estoy platicando con mucha gente fuera de los partidos políticos y con liderazgos nuestros de lo que fue el PRD, para que se sumen a este esfuerzo”, indicó.

Zambrano Grijalva agregó que continuará con los señalamientos de lo que calificó como “los excesos” del actual gobierno y sostuvo que no dejará de insistir en la necesidad de fortalecer una alternativa política frente al oficialismo.