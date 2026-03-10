Ya se atiende y hay más planes con productores de maíz, afirma Sheinbaum

Ante el descontento que mantienen productores agrícolas, particularmente de maíz, por el precio que se les paga por sus cosechas y ante lo cual han amagado con reanudar los bloqueos carreteros en el país, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que ya se han implementado diversos apoyos y se continúa en la planeación de otras acciones para respaldar al sector.

Hace tres semanas, organizaciones campesinas junto a transportistas advirtieron, en una carta enviada a la FIFA, que la llegada del mundial coincide con fechas complicadas para el campo y ante las cuales alistan más paros y manifestaciones.

En este contexto, la mandataria comentó que cada 15 días se reúne de manera personal con representantes del sector, cuya inconformidad es el bajo precio al que se les paga el maíz, cuando el costo de producción es elevado.

“Imagínense, (producir) el maíz cuesta en algunos lados cinco mil, cinco mil 500, seis mil pesos una tonelada de maíz y está (se les paga) a cuatro mil pesos. Pues evidentemente hay que entrar a apoyar”, dijo.

Comentó que ya se implementan diversos mecanismos de apoyo en la mejora del precio, por medio de entrega de fertilizantes, simplificación en las reglas de operación de programas y otras medidas.

Adelantó que por ahora se trabaja en un acuerdo con los compradores para que paguen por la cosecha mexicana antes de que se realicen las importaciones del maíz.

“Y están de acuerdo. Nada más tienen que garantizarse ciertas condiciones. Además de algunas otras acciones que vamos a desarrollar”, dijo.

