UNAM aplaza ciclo y recibe quejas contra examen de control

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó que recorrerá el inicio del siguiente ciclo escolar para las y los alumnos de primer ingreso, así como para el resto de su comunidad, a raíz de la resolución que adoptó para aplicar un examen de control a todos los aspirantes, cuya integridad de los puntajes obtenidos en el examen aplicado por primera vez en línea fue puesta en duda.

Durante una reunión con el Colegio de Directoras y Directores de las Facultades y Escuelas de la universidad encabezada por el rector Leonardo Lomelí, se acordó que el ingreso al ciclo 2026-2027 deberá procurarse para el 31 de agosto, lo cual se aplicará tanto a quienes vienen de pase reglamentado como a los que presentarán el concurso de selección.

58 mil candidatos seleccionados realizarán el examen

En el calendario anual universitario, la fecha de arranque de clases estaba contemplada para el próximo lunes 10 de agosto. El cambio de fechas también se decidió para el resto de alumnos que ya forman parte de los planes de estudio; se definió que las clases se reanudarán hasta el 17 de agosto, por lo que cada entidad académica deberá brindar las indicaciones correspondientes a su comunidad.

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En cuanto a la aplicación del examen de control, el rector pidió que hoy se dé a conocer la información sobre las fechas y sedes del examen de control, precisando el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante. Para este paso, también se encomendó a los directivos habilitar las sedes foráneas, adicionales a la Ciudad de México, para la aplicación del examen presencial de control.

Asimismo, se solicitó fortalecer y agilizar los mecanismos administrativos para la entrega de documentos y la inscripción de las y los alumnos de primer ingreso.

La medida de aplicar un nuevo examen, esta vez de manera presencial, se tomó el viernes pasado, a sugerencia de la Comisión Técnica ­—conformada para investigar lo ocurrido con la aplicación en línea—, que encontró diferencias sustanciales entre los puntajes que se obtuvieron en los últimos cinco años y este 2026.

Derivado de ello, se recomendó a la máxima casa de estudios aplicar el examen de control a los aspirantes seleccionados, pero también a aquellos que obtuvieron puntos iguales o superiores a los que permitieron el ingreso de las generaciones anteriores.

Aspirantes de la UNAM rechazan nuevo examen

| Por Yulia Bonilla |

Inconformes con la aplicación del examen de control con el que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) verificará los resultados de la prueba de admisión, ante las anomalías identificadas por los altos puntajes, alrededor de un centenar de aspirantes, acompañados por sus familias, protestaron en Ciudad Universitaria para que se les respete el lugar y no se les obligue a presentar una segunda evaluación.

Desde el mediodía, jóvenes se dieron cita en Rectoría bajo consignas para expresar su descontento con la medida de volver a aplicar el examen y que, con base en esos resultados, se decida quiénes se quedarán con los lugares disponibles.

El dato: Entre 2021 y 2025, 3.5% de los participantes consiguió 100 aciertos o más. En este año, la proporción aumentó a 16.3%. De ellos, 5.5% alcanzó al menos 110 respuestas correctas.

“Respeta el resultado, mi lugar ya fue ganado”; “Aspirante seleccionado no será burlado”; “Lomelí, Lomelí, tienes que salir”, gritaban los jóvenes para demandar atención de las autoridades.

Mientras los aspirantes expresaban las consignas, sus padres y madres también debatían el asunto y reclamaban que, con esta controversia, se hiciera quedar a sus hijos como “tramposos”. También rechazaban la disculpa que el rector Lomelí expresó con aquellos que sí se prepararon y no incurrieron en ninguna ventaja cuestionable para pasar el examen en línea.

Madre de uno de los jóvenes seleccionados, durante la protesta en Rectoría, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Los reproches también se centraron en la demora de la universidad para enfrentar las anomalías, ya que naturalmente fue la primera en tener los resultados a la mano, pero asumió responsabilidad hasta que vio de frente la presión social y mediática.

Daniel, aspirante seleccionado con 114 aciertos para la licenciatura de Derecho, puso en duda volver a presentar el examen, al señalar que quizá no tendría confianza en una institución que cambia de opinión de manera abrupta.

“Para empezar, no me gustaría estar en una institución que no respeta mi lugar, que me dice una cosa y después me dice otra. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie, sé mis capacidades, mis valores y lo que me costó ganarme mi aspirante seleccionado. Entonces, yo no presentaría este examen, porque no quiero estar en una institución que no me respalde y que no me apoye”, dijo.

Durante la movilización, el joven encabezó el avance del pequeño contingente. Ante los demás inconformes, comentó que la UNAM era consciente de las consecuencias al recurrir a un examen en línea. “A las trampas se enfrentaba la UNAM cuando tomó la decisión de hacer un examen en línea. Nosotros no pusimos los reclamos”, dijo.

Los jóvenes se movilizaron hacia Insurgentes Sur para obstruir la circulación vehicular. Permanecieron en el cruce con Avenida Copilco por alrededor de hora y media, donde tampoco fueron atendidos por personal de rectoría, que se mantuvo expectante de la marcha a lo lejos. La Línea 1 del Metrobús resultó afectada por la movilización social. El servicio se brindó únicamente de Indios Verdes a Altavista y de El Caminero a Corregidora.

Fue hasta pasadas las 16:00 horas cuando regresaron a Rectoría en su intento por que se les recibiera un pliego petitorio, para lo cual personal se acercó a los manifestantes y concretó el paso.

En la marcha también estuvieron presentes estudiantes cuyo examen fue cancelado a media prueba debido a que los sistemas alertaron prácticas indebidas que, aseguran, no cometieron, razón por la que exigieron ser considerados en el examen de control.

Alistan auditoría a empresa tras fallas en pruebas

| Por Claudia Arellano |

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevará a cabo una revisión de los recursos públicos destinados a los contratos celebrados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con empresas privadas encargadas del diseño, aplicación y procesamiento de los exámenes de admisión para los niveles medio superior y superior.

El propósito de la auditoría es verificar la transparencia, eficiencia y legalidad en la adjudicación de los contratos relacionados con los servicios tecnológicos y logísticos empleados durante los procesos de selección de aspirantes. La investigación abarcará el análisis del presupuesto ejercido, criterios utilizados en las licitaciones y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos correspondientes a las últimas convocatorias de ingreso.

De acuerdo con la información proporcionada por la ASF, la revisión se centrará exclusivamente en los aspectos financieros y administrativos de las contrataciones, por lo que la metodología de evaluación y la validez académica de las pruebas no serán modificadas. Sin embargo, las observaciones y recomendaciones podrían derivar en cambios a los mecanismos de licitación y contratación aplicados por la universidad en futuras convocatorias.

Reunión del Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

En tanto, la UNAM mantendrá la colaboración con autoridades responsables de la auditoría y entregará la documentación necesaria para respaldar el ejercicio de los recursos asignados a la organización y aplicación de exámenes de admisión.

Con este procedimiento, la institución busca fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y garantizar el uso de recursos destinados a uno de los procesos educativos más importantes del país.

De acuerdo con la información difundida, el contrato contempla un monto máximo de 101 millones de pesos. La ASF analizará si la plataforma desarrollada por Territorium Life cumplió con las condiciones establecidas y si las deficiencias detectadas representan incumplimientos que puedan derivar en sanciones económicas o en la recuperación de recursos públicos.