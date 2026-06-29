“Delatan” funcionarios a otros, por narco: NYT

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El mismo sábado que concluyó el registro de ¡277! aspirantes de Morena y sus aliados a gobernadores de 17 entidades y del primer acto público dominical de la dirigencia del nuevo partido político Somos México, donde se comprometió a separar las funciones del gobierno de las de la delincuencia organizada, The New York Times reveló que funcionarios del guinda colaboran con autoridades de Estados Unidos para revelar vínculos de políticos con el narcotráfico.

El mismo diario neoyorquino publicó ayer que el Gobierno estadounidense investiga a los gobernadores de Sonora y de Tamaulipas versión que atribuyó a cinco personas “familiarizadas” con ese caso y que incluye “al menos 12 funcionarios electos de Morena y de otros partidos que se han ofrecido discretamente a las autoridades de ese país como informantes”, ante el temor de verse involucrados en el transcurso de las investigaciones.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel, rechazó esa versión del diario estadounidense, que atribuyó a una campaña de “la ultraderecha nacional e internacional” que se inició, dijo, desde el sexenio pasado al llamar “narcopresidente” a Andrés Manuel López Obrador y durante la campaña de la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, advirtió que “nosotros no somos cómplices de nadie, no vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a permitir que esa narrativa se instale contra nuestro movimiento”.

Los insistentes llamados a la unidad de quienes lideran Morena, PT y PVEM confirman el descontento que motivaron varios de los registros de quienes buscan ser candidatos a gobernar 17 estados, algunos de los cuales carecen de los limpios antecedentes que se les exigen y que se han ofrecido revisar con rigidez ante el riesgo de que, llegado el momento, sean descartados por las autoridades electorales.

Acompañada del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, la Presidenta Sheinbaum inauguró el sábado en Metapa, municipio fronterizo de Chiapas en la frontera con Guatemala, con financiamiento de ambos países, una planta de producción de moscas estériles para combatir la plaga del gusano barrenador que ha afectado seriamente al ganado en el país y el cierre de la frontera norte.

Otro de los presuntos implicados en la ejecución de los dos colaboradores de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue detenido en un operativo en el mercado municipal de Yautepec. Se trata de Jovany Santa Cruz Molina, alias La Muñeca, presunto partícipe en el homicidio de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega.

En varias entidades de norte a sur de la República, siguen registrándose apagones por fallas en el suministro de energía eléctrica, rebautizados como “interrupciones” por fallas de distribución, según explicación oficial, mientras las protestas.