Disputa política debe ser con verdades: mandataria

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la resolución con la que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al PRI eliminar las publicaciones en redes sociales en las que se referían a Morena como “narcogobierno”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cartel de Morena” y “narcopartido”.

En conferencia, la mandataria federal comentó que el INE sólo cumplió su función al dictar tales medidas cautelares, y recordó que entre sus responsabilidades está el procurar que la disputa entre los partidos se lleve a cabo con fundamentos veraces, sin que se recurra a información falsa o que represente una agresión.

“Es bueno, porque el INE tiene la responsabilidad de que la disputa política sea con verdades —de cualquier partido, no porque haya sido el PRI— que no haya un uso de noticias falsas, de argumentos sin fondo en el debate político y que sea más bien propositivo, que no sea de agresión.

“Entonces, todavía tienen la posibilidad de ir al Tribunal (Electoral del Poder Judicial), pero me parece bien que el INE esté cumpliendo con su función”, consideró la titular del Ejecutivo.

Por separado, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, afirmó que el INE actuó conforme a la ley al ordenar el retiro de publicaciones en las que se vinculaba al partido con el crimen organizado, y rechazó las acusaciones de censura del priista.

“Para mí es una campaña infame el que acuses a toda una organización de narco. Me parece infame que se acuse a una organización política de narcopolíticos y me parece infame que se mienta”, sostuvo en conferencia.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que quienes estén inconformes con la decisión pueden recurrir al Tribunal Electoral, pero insistió en que no deben permitirse expresiones que, a su juicio, constituyen actos de difamación.

A su vez, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, criticó en redes sociales al dirigente nacional del PRI, y aseguró que el partido pretende eludir la resolución del INE: “No es ingenio ni valentía; es la vieja cultura priista de torcer las reglas cuando no les convienen”.