Polémica por presupuestazo del INE

Levantó algunas cejas y ya hasta se plantearon algunas objeciones en la Cámara de Diputados, luego de que el Instituto Nacional Electoral anunciara que para el año entrante solicitará nada menos y nada más que 36 mil millones de pesos de presupuesto. “Es un despropósito que una institución duplique o pida presupuesto más allá de lo sensato”, declaró el diputado Ricardo Monreal. Un dato no menor en el entendido de que es precisamente en San Lázaro donde se define a quién se le dan y a quién se le quitan fondos. Pero fue el consejero Uuc-kib Espadas quien explicó que la mayor proporción de aumento en los requerimientos presupuestales deriva de un hecho objetivo: el aumento del precio del papel que eleva el costo de las boletas electorales, que anda rondando los dos pesos. El otro elemento que impacta es el aumento a los ya de por sí castigados salarios de los capacitadores electorales, quienes tienen una tarea fundamental en cada proceso. “Hay límites en el ideal de hacer más con menos”, anotó el consejero ayer en Al mediodía con Solórzano, de La Razón. Ahí el dato.