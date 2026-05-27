Morena pone el T-MEC en riesgo por defender a ‘narcopolíticos’, acusa PAN

El proceso de revisión y eventual ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) enfrenta un escenario complejo debido a la postura del gobierno federal y de Morena frente a temas de seguridad, combate al crimen organizado y cooperación bilateral con Estados Unidos, acusó el diputado federal Federico Döring.

El legislador panista sostuvo que Morena ha preferido “defender a sus narco-políticos” antes que fortalecer la relación con el principal socio comercial de México, situación que, advirtió, podría impactar negativamente la economía nacional y la confianza internacional.

“Morena en San Lázaro, en el Senado de la República y desde luego desde el Gobierno federal han preferido defender a sus narco-políticos antes que la cooperación y colaboración con nuestro socio comercial y principal”, declaró el vocero del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.

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Döring afirmó que, en la etapa final de negociaciones entre los tres países de Norteamérica, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, debe dejar de lado “las ideologías de Morena” para evitar consecuencias económicas mayores.

TMEC ı Foto: Especial

“Eso ha puesto en peligro no solamente a la economía de las y los mexicanos, sino que si no hay ratificación del T-MEC, a México le irá mal y eso no es una buena señal para los indicadores internacionales ni para los empresarios”, advirtió.

Además, el diputado panista aseguró que la actual revisión del tratado comercial ha dejado de lado a millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y Canadá, pese a su peso económico y social.

“Estamos hablando del futuro de las y los mexicanos en la Unión Americana, que no han sido incorporados en esta visión del tratado. Son historias de las y los mexicanos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Canadá”, expresó.

En el mismo sentido, el legislador migrante del PAN, Raúl Torres Guerrero, sostuvo que las negociaciones del T-MEC no pueden limitarse únicamente a los grandes capitales y corporaciones.

“No puede haber dinero, no puede haber dólares, no puede haber comercio si no se pone en las negociaciones a las historias de nuestros migrantes”, señaló.

Raúl Torres Guerrero ı Foto: Especial

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LMCT