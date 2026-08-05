Cuestionan Morena, PAN y PRI solicitud de 36 mmdp

La propuesta de presupuesto que el Instituto Nacional Electoral (INE) perfila solicitar para 2027, por más de 36 mil millones de pesos, generó cuestionamientos entre Morena, PAN y PRI, debido a que el monto representa alrededor de 15 mil millones de pesos más que lo que costó la elección federal de 2024.

El planteamiento se da rumbo a los comicios de 2027, en los que se renovarán 17 gubernaturas y 500 diputaciones federales, además de congresos locales, ayuntamientos y otros cargos de elección popular.

Propuesta será revisada en comisión de la Cámara de Diputados

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila Anaya, rechazó avalar, por ahora, el monto planteado por el órgano electoral y consideró que se trata de una suma elevada.

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“No, no. Me parece que, reitero, es una suma alta, no se justifica, no ha lugar”, sostuvo.

El legislador señaló que la propuesta será revisada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, donde se analizarán las necesidades del proceso electoral y se determinará el monto que finalmente se asignará al organismo.

“Al final de cuentas, llegaremos al presupuesto que se necesita para las elecciones de 2027” Arturo Ávila Anaya, vocero de Morena en la Cámara de Diputados



PAN pide evita excesos; PRI cuestiona al INE

Desde el PAN, Ricardo Anaya Cortés consideró que el INE deberá justificar plenamente los recursos que solicita, aunque advirtió que tampoco debe permitirse que el organismo opere con un presupuesto insuficiente.

“Nosotros estamos convencidos de que no es conveniente ahorcar al INE , buscar que no tenga recursos, porque eso solamente beneficia a los que quieren hacer trampa en las elecciones”, señaló.

Sin embargo, también pidió evitar gastos excesivos y sostuvo que el organismo tendrá que acreditar la necesidad de los recursos cuando se discuta el Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Por el otro lado estamos convencidos de que no debe haber despilfarro” Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado



Anaya señaló que será el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados el que fije su posición cuando se discuta y vote el presupuesto para 2027.

El senador del PAN, Ricardo Anaya Cortés. ı Foto: Cuartoscuro

En tanto, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, rechazó que se justifique el monto planteado por el INE y lanzó críticas contra la actuación del organismo electoral.

“Pues no se justifica porque ahora ya es brazo ejecutor del gobierno de Morena”, afirmó.

El priista acusó al INE de censurar a integrantes de la oposición y advirtió que su partido continuará con sus críticas.

“Vean, están censurando prácticamente a todos los opositores y no nos van a callar, no nos van a callar, el PRI no le van a poner un bozal y los vamos a seguir denunciando” Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado



El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Facebook, @ManuelAnorveBanos

La propuesta presupuestal del INE será enviada al Congreso de la Unión, donde la Cámara de Diputados analizará y determinará los recursos que finalmente recibirá el organismo para organizar las elecciones de 2027.

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cehr